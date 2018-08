Umsiedlungsaktion in Kenia Wer hat Schuld am Tod von elf Nashörnern?

Der Tod von elf Spitzmaulnashörnern sorgt für scharfe Kritik an der kenianischen Regierung und am World Wide Fund for Nature (WWF). Die Tiere waren Ende Juni aus dem Nairobi-Nationalpark und dem Nakuru-See-Nationalpark in den Ost-Tsavo-Nationalpark umgesiedelt worden. Organisiert wurde die Aktion vom für Wildtierschutz zuständigen Tourismusminister Najib Balala in Zusammenarbeit mit der Umweltschutzorganisation WWF, die eine Million Dollar für "#TheBigMove" zur Verfügung stellte.

Eigentlich sollte die Aktion zum Schutz der bedrohten Tierart beitragen. Weltweit gibt es nur noch knapp 5500 Spitzmaulnashörner. Doch schon im Juli waren die umgesiedelten Nashörner nach und nach verstorben. Als Todesursache wurde in einem vorläufigen Bericht ein überhöhter Salzgehalt in der Wasserquelle des neuen Reservats festgestellt.

Benson Kibore, der Chef von Kenias Tierarztverband, sagte, 15 Analysen zwischen Februar und Mai hätten gezeigt, dass das Wasser im Ost-Tsavo-Nationalpark dreimal salziger war als empfohlen. Die Tiere hätten es trotzdem getrunken und seien dadurch vertrocknet, sagte Kibore.

"Ein riesiges Problem"

Wie Tierschützer Nehemiah Rotich erklärte, sei der zu hohe Salzgehalt im Wasser lange bekannt gewesen. "Ich war mir sehr sicher, dass es mit den Nashörnern ein riesiges Problem geben wird", sagte Rotich. Deswegen hätte er die Umsiedlung als Aufsichtsrat der kenianischen Behörde für Wildtierschutz (KWS) mehrfach blockiert.

Das bestätigte auch das ehemalige KWS-Aufsichtsratsmitglied Brian Heath. Die Aktion sei schon 2016 geplant worden. "Wir sagten: 'Auf keinen Fall'", erinnert sich Heath. Trotzdem hätten die Regierung und der WWF auf die Umsiedlung unbedingt durchsetzen wollen.

Wir fangen 3 Nashörner ein und siedeln sie um in ein Hochsicherheitsgebiet im Tsavo East Nationalpark #TheBigMove pic.twitter.com/9xHiZMe9WD — Britta König (@KoenigWWF) 5. Juli 2018

Der WWF-Nashorn-Experte Martin Mulama sagte, er sei über die Wasserprobleme nicht informiert gewesen. Ganz im Gegenteil: Die KWS habe mehrfach versichert, dass die Bedingungen "angemessen und sicher" seien.

WWF und Tierschutzbehörde geben sich gegenseitig die Schuld

"Wir würden niemals entgegen des Rats der maßgeblichen Experten auf die Fortsetzung einer Umsiedlungsaktion drängen", heißt es in einer Erklärung des WWF. Die Entscheidung sei vor der KWS allein getroffen worden.

Laut Heath und Nehemiah lag keine gültige Zustimmung des KWS-Aufsichtsrats vor. Stattdessen habe die Behörde die Umsiedlung im Oktober 2017 an die Bedingung geknüpft, dass die Lebensbedingungen im neuen Reservat verbessert werden müssten. Im April 2018 endete das Mandat des Aufsichtsrats und die Umsiedlung wurde beschlossen, bevor ein neuer Rat eingesetzt wurde.

Minister Balala wies die Vorwürfe zurück, er habe sich über die Warnungen hinweggesetzt, und sagte, er habe nichts von Problemen oder Bedenken gewusst.