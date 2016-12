Kenia Tanklastwagen explodiert auf Autobahn - mehr als 30 Tote

Bei der Explosion eines Tanklastwagens in Kenia sind mehr als 30 Menschen ums Leben gekommen. Der mit Benzin beladene Tanklaster habe am Samstagabend auf einer Autobahn nahe der Stadt Naivasha mehrere andere Fahrzeuge gerammt und sei dann in Flammen aufgegangen, teilte ein Vertreter der Katastrophenschutzbehörde mit. Es gebe mehr als 30 Tote und zahlreiche Verletzte, die Zahl der Todesopfer könne aber noch steigen.

Das Unglück ereignete sich den Angaben zufolge in Karai außerhalb von Naivasha nordwestlich der Hauptstadt Nairobi. Der Fahrer des Tanklasters hatte offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Bevor es explodierte, rammte er noch mehrere andere Fahrzeuge. Mehr als elf Fahrzeuge brannten aus. Nach Angaben von Augenzeugen wurden sie von einem riesigen Feuerball erfasst.

Ein Polizist am Unglücksort sprach von einem "schrecklichen Unfall". Viele Menschen seien bei lebendigem Leib verbrannt, manche in ihren Autos und manche auf der Flucht vor den Flammen.

Die Autobahn, auf der sich das Unglück ereignete, ist eine wichtige Verbindungsstraße, die von Nairobi nach Nakuru im Westen Kenias und weiter bis nach Uganda führt. 2009 waren bei der Explosion eines Tanklasters auf einem anderen Streckenabschnitt mehr als hundert Menschen ums Leben gekommen. Damals war ein Laster nach einem Verkehrsunfall umgekippt. Anschließend strömten zahlreiche Menschen zum Unglücksort, um auslaufendes Benzin abzuschöpfen.