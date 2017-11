Kiel Brand in Krankenhaus - fünf Patienten verletzt

Bei einem Feuer in einem Krankenhaus in Kiel sind am frühen Morgen fünf Patienten verletzt worden. Sie erlitten Rauchvergiftungen, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Brandursache sei noch unklar.

Den Angaben zufolge hatten gegen 4.30 Uhr in einem Krankenzimmer im zweiten Obergeschoss Möbel gebrannt, die Brandmeldeanlage schlug Alarm. Es sei zu einer starken Rauchentwicklung in den angrenzenden Gebäudeteilen des Lubinus Clinicums gekommen.

Feuerwehrleute retteten demnach elf Patienten von der verqualmten Station, löschten den Brand und belüfteten den Bereich. Der Klinikbetrieb lief nach Angaben der Rettungskräfte weiter, die betroffenen Menschen wurden auf anderen Stationen des Hauses untergebracht. 80 Feuerwehrleute sowie Kräfte des Rettungsdiensts waren im Einsatz.