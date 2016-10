Elterncouch Zwei Bummelzüge auf dem Weg zur Kita

Elterncouch.



Jonas Ratz schreibt auf der Theodor Ziemßen und Juno Vai. Kinder sind manchmal wahnsinnig süß - und manchmal machen sie uns wahnsinnig. Für SPIEGEL ONLINE legen sich eine Mutter und zwei Väter regelmäßig auf dieschreibt auf der Elterncouch im Wechsel mitund

Zwei Kinder plus ein Zeitplan ergibt: Chaos. Morgens die Kinder zur Kita zu bringen, ist eine irrwitzige Herausforderung. Besonders, wenn sie auch noch etwas anhaben sollen.

Ich habe kürzlich ein Interview mit dem Bahn-Mitarbeiter Rüdiger Weiß gelesen, der die Fahrpläne für das gesamte Streckennetz Deutschlands erstellt. 39.000 Züge, jeden Tag, Güterzüge, ICEs, Regionalbahnen. "Eine Herausforderung ist, dass ein ICE viel schneller fahren kann als ein Güterzug. Wir müssen die Züge so planen, dass sie sich nicht gegenseitig ausbremsen."

Regelmäßige Fahrgäste der Deutschen Bahn werden jetzt treffend bemerken, dass sich diese besondere Herausforderung von Herrn Weiß schon auch bei der Pünktlichkeit der Züge bemerkbar macht. Aber: Was soll ich sagen? Ich kann den Mann so gut verstehen. Mit einer Einschränkung: ICEs habe ich nicht in meinem Fuhrpark. Allenfalls zwei Bummelzüge, auch gerne mal mit Lokschaden.

Gerade morgens ist die Taktung bei Frederik, vier, und Oliver, anderthalb, eng: Ich bringe die beiden zur Kita, das bedeutet, wir müssen gleichzeitig das Haus verlassen, vollständig bekleidet wenn möglich. Erschwerend kommt hinzu, dass wir die U-Bahn erwischen müssen, genauer gesagt sogar eine bestimmte U-Bahn, damit mein fragiles Zeitplanungskonstrukt nicht in sich zusammenfällt wie die abenteuerlichen Bauklotztürme, die Oliver gerade so gern aufstapelt.

Keywords? "Kita", "Es geht los" oder schlicht "So ..."

Natürlich kann sich Frederik mit vier Jahren selbst anziehen. Theoretisch. Denn "können" ist in der Welt eines Vierjährigen nicht gleich "machen" und schon gar nicht gleich "wollen". Im Gegenteil.

Gerade wenn es pressiert, wird Frederik gerne grundsätzlich, verträumt oder beides und konfrontiert mich mit Fragen á la: "Papa, sind eigentlich alle Stiefmütter böse?" Und da er nicht multitaskingfähig ist, bleiben die Schuhe bis zur Beantwortung der Frage unangezogen, wie auch die Jacke, die Mütze, der Schal.

Sein kleiner Bruder Oliver hingegen ist überaus zuvorkommend: Schon bei bloßer Erwähnung der Keywords "Kita", "Es geht los" oder schlicht "So ...", eilt er im Watschelgang zur Garderobe, fischt Frederiks Schuhe aus dem Fach und balanciert sie zu seinem großen Bruder, der zu diesem Zeitpunkt meist noch in seinem Zimmer Hörspiele hört. Dann folgen meine Schuhe und schließlich seine eigenen. Ich weiß nicht, warum er gerade diesen pawlowschen Reflex entwickelt hat, vielleicht hat er einen Schuh-Fetisch, vielleicht ein Helfersyndrom, vielleicht beides. Aber es beschleunigt den Prozess ungemein.

Zwei Kinder, ein Fahrrad, ein Buggy - und die Treppe zur U-Bahn

Mit Buggy (Oliver) und Fahrrad (Frederik) geht es zur U-Bahn-Station, die letzten Meter gerne im Laufschritt, es sind diese Momente, in denen meine Gedanken kurz abschweifen und um ein Zweitauto kreisen.

Zumindest bis zur Treppe in der Station (32 Stufen, so hat Frederik zählen gelernt). Denn die stellt mich allmorgendlich vor ein episches Dilemma: Erst Oliver und Frederik runterbegleiten, dann nochmal hoch und Buggy und Fahrrad tragen? Oder die Kinder erst beide oben stehenlassen? Oder Oliver tragen, Frederik unten stehenlassen und dann mit Oliver nochmal hoch, um den Buggy und das Fahrrad zu holen? Nächstes Jahr soll hier angeblich ein Aufzug gebaut werden, ich rechne allerdings nicht vor 2045 damit und dann sind es wahrscheinlich Frederik und Oliver, die mich die Treppe runtertragen müssen.

Rein in die U-Bahn, zwei Stationen fahren, raus aus der U-Bahn und auf zur Kita, wo ich auf Socken (striktes Schuhverbot) erst Frederik (bei den Raupen) dann Oliver abliefere (bei den Maulwürfen).

Wenn ich mir hastig - ich muss schließlich die nächste U-Bahn zur Arbeit erwischen - die Schuhe wieder anziehe, treffe ich meist Matthias. Der Vater von Johannes, parkt seinen Passat direkt vor der Kita, schlendert herein und wieder heraus und sieht dabei so entspannt aus wie Swami Sivananda beim Hatha-Yoga. Ich sehe ihn an, grüße freundlich, lächle - und denke an Herrn Weiß, den Fahrplan-Chef der Bahn. 39.000 Züge oder zwei Kinder, so richtig pünktlich sind wir beide nie. Und doch werden Herr Weiß und ich morgen wieder aufstehen. Herr Weiß für seine ICEs. Und ich für meine zwei Bummelzüge.

Video DER SPIEGEL

Anzeige Jonas Ratz:

Trottelini mit Pumasan Wahre Geschichten aus dem Leben junger Eltern. Mit den lustigsten, irrsten und weisesten Kinderworten. KiWi-Taschenbuch; 224 Seiten; 12,- Euro.

Bei Amazon bestellen.

Bei Thalia bestellen.

Zum Autor Illustration: Michael Meißner Jonas Ratz,

Vater von Frederik (4) und Oliver (1 1/2)



Liebstes Kinderbuch: "Wo die wilden Kerle wohnen" von Maurice Sendak (Oft habe ich das Gefühl: bei uns zu Hause...).



Nervigstes Kinderspielzeug: mein Smartphone



Erziehungsstil: Erziehung ist das, was passiert, während man daran scheitert, ein Vorbild zu sein.



Sammelt: Kinderworte. Hafersocken statt Haferflocken, Sambalamba statt Salamander. Kennen Sie auch solche kreativen Abwandlungen? Schreiben Sie an kinderworte@spiegel.de. Jonas Ratz eine E-Mail schreiben.