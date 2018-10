Waren Sie schon mal in Südgorilla? Aber Schwenzgeländer, das sagt Ihnen was? Hier ist eine neue Folge der witzigsten Kinderworte.

Jonas Ratz schreibt auf der Elterncouch im Wechsel mit Theodor Ziemßen und Juno Vai. Kinder sind manchmal wahnsinnig süß - und manchmal machen sie uns wahnsinnig.

Oliver ist ziemlich verzweifelt gerade: Ihm fällt einfach kein gutes Weihnachtsgeschenk ein, das ihm das Christkind unter den Baum legen könnte. Aus lauter Verzweiflung will er sich jetzt eine Geige wünschen. So viel Prenzlauer-Berg-Klischee können wir ihm allerdings nicht durchgehen lassen, nicht bevor er auf seiner Kindergitarre fehlerfrei "Smells Like Teen Spirit" von Nirvana intonieren kann.

Überhaupt frage ich mich: Wie kann dieser kleine Kerl schon an Weihnachten denken? Nun, kein Einzelfall. In den vielen hundert Kinderwort-Zusendungen aus dem Sommer musste ich feststellen: Weihnachten hat im Kinderhirn offenbar ganzjährig Saison. Ob das am "Schwenzgeländer" liegt?

Viel Vergnügen mit den neuen Kinderworten:

