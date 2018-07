Wenn Kinder (sich ver)sprechen Heute gibt's Gaunerkäse!

Kennen Sie die Bärensprache? Nein?! Dann sind Sie wahrscheinlich auch einer von diesen alten "Bewachsenen". Eine neue Ladung Kinderworte.

Elterncouch.



Jonas Ratz schreibt auf der Theodor Ziemßen und Juno Vai. Kinder sind manchmal wahnsinnig süß - und manchmal machen sie uns wahnsinnig. Für SPIEGEL ONLINE legen sich eine Mutter und zwei Väter regelmäßig auf dieschreibt auf der Elterncouch im Wechsel mitund

Wir sind ja jetzt zu fünft. Elisa ist allerdings bisher nicht sehr mitteilsam - ihre Kommunikation beschränkt sich auf gutturale Grunzlaute und das ein oder andere hohe C, vorzugsweise nachts. Kein Wunder, mit knapp drei Monaten. Wie gut also, liebe Elterncouch-Leser, dass Ihre Kinder so kreativ sind!

Viel Spaß mit den neuen Kinderworten:

