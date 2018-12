FC-Bayern-Spieler Kingsley Coman hat mit seinem Sportwagen einen Unfall auf der Autobahn 95 bei München gehabt. Die Pressestelle des Vereins bestätigte einen entsprechenden Bericht der "tz". Die Polizei hatte lediglich berichtet, bei dem Fahrer habe es sich um einen 22-jährigen Franzosen gehandelt.

Der junge Mann sei am 23. Dezember mit seinem 720S-Coupe von McLaren bei München unterwegs gewesen. Nach der Aufhebung der Geschwindigkeitsbegrenzung von 80 Kilometern in der Stunde "drückte der Fahrer wohl ein wenig zu heftig auf das Gaspedal", hieß es von der Polizei. Der Sprecher des FC Bayern sprach von einem "klassischen Aquaplaning"-Unfall.

Das Fahrzeug war laut Polizei auf der nassen Fahrbahn ausgebrochen und in die Leitplanke gefahren, an der es knapp 150 Meter entlangrutschte. Schließlich sei der Wagen auf der mittleren Fahrspur zum Stehen gekommen. Durch den Unfall entstand laut Polizei "ein ca. 120 Meter langes Trümmerfeld" über alle drei Fahrspuren. Zwei weitere Fahrzeuge wurden leicht beschädigt, als sie in den Bereich des Unfalls fuhren.

Der 22-jährige Fahrer des Sportwagens sei unverletzt geblieben, an seinem Fahrzeug sei jedoch ein Totalschaden in Höhe von etwa 200.000 Euro entstanden. Ersthelfer hätten sich um ihn gekümmert und die Fahrbahn abgesperrt, bis die Einsatzkräfte vor Ort gewesen seien.