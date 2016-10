St. Katharinen in Hamburg 20-Kilo-Zeiger von Kirchturmuhr herabgestürzt

Der Minutenzeiger der Turmuhr der Hamburger Kirche St. Katharinen ist rund 40 Meter in die Tiefe gestürzt. Er löste sich in der Nacht zu Samstag und schlug auf einem Gehweg neben der Kirche auf, wie ein Feuerwehrsprecher am Sonntag sagte. Verletzt wurde niemand.

Warum der Zeiger abstürzte, war zunächst unklar. Die "Hamburger Morgenpost" berichtete, dass der rund 20 Kilogramm schwere und gut zwei Meter lange Metallzeiger sich wegen eines Sturms in der Nacht davor gelöst haben soll. Er wurde demnach schwer demoliert.

Die Feuerwehr überprüfte vorsorglich den verbliebenen Stundenzeiger, dieser saß jedoch fest. Der Bereich rund um die Kirche wurde vorsorglich zeitweise abgesperrt.