Beim Abladen von Bioabfällen ist in Nordrhein-Westfalen ein Mann verschüttet worden. Der Arbeitsunfall ereignete sich Angaben der Polizei Herford zufolge auf dem Gelände in einer Biogasanlage in Kirchlengern. Demnach starb der Niederländer unter einer größeren Menge Biomüll.

Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sowie Mitarbeiter der Biogasanlage bargen den Mann. Ein Notarzt habe aber nur noch dessen Tod feststellen können, teilte die Polizei mit. Zur Betreuung der Helfer sei auch ein Notfallseelsorger hinzugezogen worden.

Zum genauen Unfallhergang leitete die Polizei Ermittlungen ein. Einem Bericht des "Westfalen-Blatts" zufolge handelt es sich bei dem 33-Jährigen um einen Lkw-Fahrer, der die Biogasanlage regelmäßig beliefert haben soll. Der Mann habe am Donnerstagnachmittag seinen Lastwagen rückwärts an den Abladeplatz herangefahren.

Nach einiger Zeit sei Mitarbeitern der Biogasanlage aufgefallen, dass der Lkw im Leerlauf dort stand, der Fahrer aber nirgends zu sehen war, heißt es in dem Bericht. Dann hätten sie bemerkt, dass die geladene Silage und der Biomüll ins Rutschen gekommen seien. Daraufhin alarmierten sie die Feuerwehr.