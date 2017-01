Flugzeugabsturz in Kirgisien Ermittler stellen Flugschreiber sicher

Bei dem Flugzeugabsturz mit mindestens 37 Toten im zentralasiatischen Kirgisien sind laut Regierung 13 Kinder gestorben. Auch alle vier Besatzungsmitglieder kamen ums Leben. An Bord waren nach Angaben der türkischen Frachtfluggesellschaft ACT neben Pilot und Copilot auch ein Techniker und ein Frachtexperte. Mehr als zehn Verletzte kamen ins Krankenhaus. Die meisten der Opfer lebten in dem Ort, über dem die Boeing 747 um 7.20 Ortszeit abgestürzt war.

Die Maschine zerbarst beim Aufprall in mehrere Teile und ging in Flammen auf. Das Flugzeug mit der Kennung TC-MCL war in Hongkong gestartet und sollte nach einer Zwischenlandung in Bischkek, der Hauptstadt Kirgisiens, weiter nach Istanbul fliegen. Die Absturzursache ist noch unklar.

Die türkische Frachtfluggesellschaft ACT Airlines geht nach ersten Erkenntnissen nicht von technischem Versagen aus. Die kirgisische Regierung hatte vermutet, der Pilot könnte den Absturz verursacht haben. "Nach vorläufigen Angaben könnte es ein Pilotenfehler gewesen sein, aber die Untersuchungen dauern noch an", sagte der kirgisische Vizeministerpräsident Muchammetkaly Abulgasijew der russischen Agentur Tass zufolge. Neue Erkenntnisse könnte der Flugschreiber der Boeing liefern, der am Nachmittag gefunden wurde.

Nach Angaben der Airline ACT wurde die Unglücksmaschine 2003 gebaut. Das Unternehmen wurde nach eigenen Angaben 2004 gegründet. Die Gesellschaft ist auch unter dem Namen myCargo bekannt. Sie sei fast vollständig im Besitz einer chinesischen Gruppe und eines türkischen Teilhabers.

Plünderer stehlen Fracht

Die halbstaatliche türkische Fluggesellschaft Turkish Airlines teilte mit, ihr gehörten weder Flugzeug noch Besatzung. Allerdings gingen die kirgisischen Behörden davon aus, dass die Maschine im Auftrag von Turkish Airlines flog. Auch bei Flugzeug-Trackingsystemen im Internet wie Flightradar24 wurde der Flug mit der Nummer TK6491 von Turkish Airlines geführt.

Die Maschine hatte laut kirgisischer Regierung Verbrauchsgüter an Bord. Die Polizei ging gegen Plünderer vor, die Handys und Elektrogeräte aus der Fracht gestohlen hatten.