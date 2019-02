Es kommt eher selten vor, dass Berühmtheiten ihre eigene Arbeit vernichten. Im Herbst tat der berühmte Street-Art-Künstler Banksy das, indem er sein eigenes Bild nach einer Versteigerung zerstörte. Diese Technik wendet nun auch Angela Merkel an sich selbst an - nicht die echte Merkel, versteht sich.

Die sich selbst schreddernde Bundeskanzlerin ist eines der Motive des diesjährigen Kölner Rosenmontagsumzugs, die jetzt vorgestellt wurden. Ebenfalls als Pappkameraden zu sehen sein sollen unter anderem Donald Trump und Annegret Kramp-Karrenbauer. Das Merkel-Motiv wird lakonisch kommentiert: "Nichts bleibt, wie es war."

Auf einem anderen Wagen soll die neue CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer auf dem Siegertreppchen stehen und eine Flasche "Merkel Brut" öffnen, während den unterlegenen Kandidaten Friedrich Merz und Jens Spahn nicht wirklich zum Feiern zumute ist. Einige Motive beziehen sich auch auf die Kölner Lokalpolitik - so fängt Oberbürgermeisterin Henriette Reker etwa die Klüngel-Daltons ein.

Die Wagen selbst sind noch geheim, Zugleiter Alexander Dieper stellte lediglich einige Entwürfe vor: Der Fisch Nemo leidet unter Plastikmüll, Vater Rhein unter Wasserknappheit, die Tiere im Hambacher Forst unter dem politischen Hickhack - und der Dampfer SPD unter der nahenden Kollision mit einem Eisberg namens "Groko".

Viele Motive spielen auf globale Konflikte und Krisen an. So schlägt US-Präsident Donald Trump als Golfspieler das Klimaabkommen, den Iran-Deal und die Nato weg. Die Gelbwesten in Frankreich versuchen, Präsident Emmanuel Macron vom Sockel zu stoßen. Und ein belgischer Koch frittiert seine Pommes über den Brennstäben des maroden Atomkraftwerks Tihange.

Das Motto des diesjährigen Kölner Rosenmontagszugs lautet "Uns Sproch es Heimat", übersetzt heißt das "Unsere Sprache ist Heimat", damit ist die kölsche Mundart gemeint.