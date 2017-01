Nachwuchs in zwei Zoos Deutschland, deine Elefantenbabys

Bei Menschen ist solch ein Gewicht schon bei Erwachsenen oftmals bedenklich - unter Elefanten sind 100-Kilo-Exemplare allerdings Leichtgewichte: So schwer ist das Jungtier, das jetzt in Köln zur Welt gekommen ist. Für den dortigen Zoo ist es der erste Elefantennachwuchs in diesem Jahr.

Der kleine Bulle, ein Sohn von Elefantendame Maha Kumari, kam in der Nacht zu Donnerstag zur Welt, ist putzmunter und gesund. "Das läuft hier ganz natürlich im Herdenverband ab", sagte Zoosprecher Christoph Schütt.

Das Besondere an diesem Fall: Auch die Mutter des Neugeborenen ist im Kölner Zoo zur Welt gekommen. "Das zeigt, dass unser Zuchtprinzip erfolgreich ist", sagte Schütt weiter. Eines Tages werde der Dickhäuter bis zu fünf Tonnen wiegen.

Am Mittwoch präsentierte auch der Zoo in Hannover seinen Elefantennachwuchs erstmals der Öffentlichkeit. Das Tier, das vor einer Woche zur Welt kam, ist etwas größer als ein Bernhardiner und heißt "Mäuschen". "Nach wenigen Minuten konnte das Neugeborene schon stehen und dann laufen, nur der Mini-Rüssel stellte sich störrisch und war anfangs immer irgendwie im Weg", teilte der Zoo mit. "Mäuschen" wiegt 117 Kilo.

Mit ihren rund einen Monat älteren Halbgeschwistern "Dickerchen" und "Kleine" erkundete sie etwas schüchtern das Gehege. "Wir passen natürlich auf, dass sie sich nicht erkälten", sagte Elefantenpfleger Jürgen Kruse. "Die älteren Geschwister spielen schon Fangen und schmeißen sich in den Sand. In ein paar Wochen wird auch 'Mäuschen' spielen", fügte Zoosprecherin Yvonne Riedelt hinzu.

Ein Ende des kleinen Elefanten-Booms ist vorerst übrigens nicht in Sicht: Im April erwartet der hannoversche Zoo Baby Nummer vier, in Köln werden in diesem Jahr sogar noch drei weitere Nachwuchselefanten erwartet.