Posse um Kokosnuss-Kanone Harte Schale, weiser Kern

Julian Charrière ist gestresst. Nicht wegen der Polizeiaktion, die ihn zum Stadtgespräch gemacht hat - sondern aus Zeitgründen: Gleich geht sein Flieger in die Antarktis, für ein längeres Interview hat er an diesem Vormittag keine Zeit mehr. Aber er könne das Wichtigste auch kurz am Telefon zusammenfassen, schließlich gehe um große Fragen.

Ja, und um seine Kokosnuss-Kanone.

Wegen der ist der junge Künstler, Jahrgang 1987, derzeit das Gespött des Berliner Boulevards. Am Mittwoch hatte die Polizei eine Warnung vor dem Herumschießen mit Kokosnüssen herausgegeben, nachdem sie in Charrières Atelier eine selbst gebaute Kanone mit entsprechender Munition sichergestellt hatte. Zumindest in einem Punkt sind sich die Beamten und der Künstler seitdem einig: Das ist gar nicht so witzig, wie es klingt.

Die Version der Polizei geht so: Am Abend des 1. März spazierte ein Mann mit seinem Hund durch den Stadtteil Schöneberg, als ihn ein kugelförmiges Geschoss nur knapp verfehlte und eine Laterne traf. Es handelte sich um eine Kokosnuss, abgefeuert aus besagter Kanone in einem Atelier der Malzfabrik. Die Polizei beschlagnahmte die fünf Meter lange Druckluftkanone mithilfe eines Krans, nun ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. Es habe nicht viel gefehlt, so die Ermittler, und "der Hundehalter wäre an diesem Abend nicht nur mit dem Schrecken davongekommen".

Charrière dagegen sagt, es handele sich um ein Kunstprojekt. "Da hätte niemand Schaden genommen." Die Kanone habe er mit einigen Kollegen für ein von der Unesco unterstütztes Projekt mit dem Titel "The Purchase of the South Pole" in die Antarktis bringen wollen. Ein 23-jähriger Kollege hatte der Polizei gesagt, dass es sich bei dem Kokosnuss-Schuss lediglich um einen Test gehandelt habe.

Aber wofür?

Die geplante Südpolexpedition mit der Kokosnuss-Kanone sei eine Zusammenführung mehrerer Kunstprojekte, so Charrière: Schon vor einigen Jahren habe er von einer Reise zu den pazifischen Marshallinseln nuklear verseuchte Kokosnüsse mitgebracht. Die seien "Produkte des Kalten Kriegs", eine Art Mahnmal für die US-Atomwaffentests auf dem dortigen Bikini-Atoll bis in die Fünfzigerjahre - und symbolisierten die Ausbeutung des Planeten durch den Menschen.

Das passe gut zur Geschichte der Antarktis, sagt Charrière. Der von dicken Eisschichten bedeckte Kontinent sei der letzte noch nicht aufgeteilte und ausgesaugte Flecken auf Erden und daher ein "interessantes Gebiet". In der Tat legt der internationale Antarktisvertrag von 1959 fest, dass Wissenschaftler das Land ausschließlich zu friedlichen Zwecken nutzen dürfen. Charrières dort geplante Kokosnuss-Aktion wäre also eine Art Warnschuss für die Menschheit gewesen, daran nichts zu ändern.

Kanone im Waffenlager statt am Südpol

Inspiriert habe ihn Jules Vernes, sagt Charrière. Der französische Schriftsteller habe in seinem 1889 veröffentlichten Roman "Kein Durcheinander" (auch: "Der Schuss am Kilimandscharo") die Geschichte eines skrupellosen Unternehmens geschildert, das mithilfe einer riesigen Kanone vom Nordpol aus die Erdachse verschieben wollte. Nach dem Abschmelzen des Pols wollte die Firma das darunter liegende Land bewirtschaften und daran kräftig verdienen.

Wochenlang arbeitete Charrière an seinem zwei Meter hohen Kokosnuss-Geschütz, dem Rohr verpasste er mithilfe von Pappmaché einen Palmen-Look. Der Klimawandel als Waffe gegen die Menschheit, diese zentrale These wollte Charrières damit zum Ausdruck bringen. Nun steht das Kunstwerk jedoch in einer Lagerhalle der Polizei für illegale Waffen.

Wie die "Welt" berichtet, behilft sich Charrière jetzt mit einem anderen Kunstprojekt: Statt mit Kokosnüssen zu schießen, hat der Künstler ein paar Dutzend Exemplare in Blei gegossen. Vom Schiff "Akademik Sergey Vavilov" aus möchte er diese Früchte bald auf dem Meeresgrund in der Antarktis versenken, sie sollen eine Spur aus Brotkrumen wie in "Hänsel und Gretel" bilden.

Charrières Kokosnuss-Projekt ist damit recht spektakulär gescheitert, es wird auf der Unesco-geförderten ersten Antarctic-Biennale von Freitag an nicht zu sehen sein. Hingeflogen ist er trotzdem, und ein wichtiges Ziel hat der 30-Jährige ja auch erreicht: Seine Kritik an Klimawandel und Kapitalismus hat schon jetzt deutlich mehr Menschen erreicht als es mit ein paar Kokosnuss-Salven am Südpol wohl je möglich gewesen wäre.