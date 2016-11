Kolumbien Flugzeug mit vielen Passagieren abgestürzt - darunter brasilianische Fußballprofis

Ein Flugzeug aus Bolivien mit 72 Passagieren und neun Crewmitgliedern an Bord ist über dem Berg El Gordo nahe der kolumbianischen Stadt Medellín abgestürzt. Das teilten die zuständigen Behörden mit. Der Flughafen Rio Negro, der etwa 50 Kilometer von Medellín entfernt liegt, meldete via Twitter, es gebe Überlebende. In der Maschine reiste auch das brasilianische Erstliga-Fußballteam Chapecoense.

AFP Das brasilianische Fußballteam von Chapecoense

Behörden in der Stadt La Unión gaben an, es seien sechs Menschen verletzt geborgen worden. Rettungsteams seien auf dem Weg zur mutmaßlichen Unfallstelle. Bei der verunglückten Maschine handele es sich um eine Avro RJ der bolivianischen Fluggesellschaft Lamia.

In einer Pressemitteilung des Flughafens Rionegro hieß es, das Absturzgebiet sei aus der Luft nicht zugänglich, was die Bergungsarbeiten erschwere. Offizielle Mitteilungen über die Unglücksursache gibt es bisher nicht. Einige Agenturen vor Ort berichteten, der Maschine sei der Sprit ausgegangen.

Das Flugzeug kam aus dem bolivianischen Santa Cruz und verunglückte offenbar kurz vor der Landung auf dem Flughafen in Rio Negro. "Das ist eine große Tragödie", sagte Medellíns Bürgermeister Federico Gutiérrez dem Nachrichtensender BluRadio. Er begab sich umgehend zur Unfallstelle.

Final-Hinspiel in Medellín

Chapecoense ist ein Verein aus Chapecó im südbrasilianischen Bundesstaat Santa Catarina, der erst 2014 in die Erste Liga Brasiliens aufgestiegen ist. Dort sollte die Mannschaft am Mittwoch in der Copa Sudamericana das Final-Hinspiel gegen Atlético Medellín bestreiten. Das Rückspiel in Brasilien war für den kommenden Montag angesetzt.

Kolumbianischen Medienangaben zufolge wollte die Mannschaft ursprünglich einen Charter-Flug nehmen, was aber von der brasilianischen Luftaufsicht ANAC untersagt wurde. Daher nahmen die Spieler den Umweg über Bolivien.

Der Titel in der Copa Sudamericana, dem kleineren kontinentalen Wettbewerb hinter der Copa Libertadores, vom Stellenwert vergleichbar mit der Europa League, wäre für AF Chapecoense der größte Erfolg in der erst 1973 begründeten Vereinsgeschichte gewesen.

Am vergangenen Wochenende hatte die Mannschaft am vorletzten Spieltag der brasilianischen Meisterschaft gegen den späteren Titelträger Palmeiras São Paulo 0:1 verloren.

Comunicado de prensa N° 1: siniestro de aeronave proveniente de Bolivia. #TamoJuntoChape pic.twitter.com/OgS4OTmUlM — José María Córdova (@AeropuertoMDE) 29. November 2016

Mitarbeit: Klaus Ehringfeld