In Kolumbien ist ein Freizeitschiff mit rund 170 Passagieren an Bord gesunken. Laut der Katastrophenschutzbehörde sind dabei mindestens neun Menschen ums Leben gekommen, rund 28 weitere seien noch vermisst, die Rettungskräfte suchten nach ihnen. Mindestens 39 Personen kamen in Krankenhäuser. Das Unglück ereignete sich auf einem Stausee nahe der Stadt Medellín im nördlichen Department Antioquia.

99 Passagiere konnten schnell aus dem Wasser geholt werden, sagte Margarita Moncada, Chefin von Kolumbiens Katastrophenschutzbehörde. Weitere 40 Menschen konnten sich selbst retten. An der Rettung der Schiffsinsassen beteiligte sich nach Angaben der Behörden auch ein Hubschrauber der kolumbianischen Luftwaffe. Das Unglück ereignete sich am Sonntagnachmittag. Laut einem Augenzeugen soll das Schiff innerhalb von 15 Minuten untergegangen sein. Warum das Schiff sank, war zunächst unklar.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge handelt es sich bei dem Schiff um die "El Almirante", einem Freizeit- und Tourismusschiff. Auf einem Video des Nachrichtenportals "El Colombiano" war zu sehen, wie das mehrstöckige Schiff auf dem Stausee Peñol-Guatapé langsam sank und andere kleine Boote zu Hilfe zu eilten. Der Stausee bei der Gemeinde Guatapé ist bei Touristen und Wochenendausflüglern besonders beliebt.

Naufragio de embarcación en la represa de Guatapé. Aproximadamente 150 personas estaban a bordo. pic.twitter.com/1NgI4Rat2T — Mapache con Gafas (@Mapachecongafas) 25. Juni 2017

Die "El Almirante" sei ohne Fremdeinwirkung gekentert, zitierte die Zeitung "El Espectador" eine Funktionärin der Regionalregierung in Antioquia, Victoria Eugencia Ramírez. Unklar war zunächst, ob das Schiff überladen war. Laut Augenzeugen trugen die Passagiere keine Schwimmwesten, als die "El Almirante" sank.