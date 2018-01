Unglück in Thüringen Vierjährige fällt in eiskalten Teich und schwebt in Lebensgefahr

Ein vierjähriges Mädchen ist am Sonntag in Kranichfeld in Thüringen in einen eiskalten Teich gefallen. Das Kind schwebte am Tag danach weiter in Lebensgefahr, wie eine Polizeisprecherin in Jena sagte. Der Zustand der Vierjährigen sei kritisch.

Das Kind war zu Besuch bei Verwandten gewesen. Als es nach dem Schneeschippen nicht zurückkam, machte sich die Mutter auf die Suche und fand das Mädchen in dem Teich. Es wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Leipzig gebracht. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar.