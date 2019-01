Nach Tankerunglück vor der Krim Suche nach Vermissten eingestellt - Zahl der Toten steigt

Wenige Tage nach dem Brand zweier Gastanker vor der Südküste der Halbinsel Krim ist die Suche nach zehn vermissten Seeleuten eingestellt worden. Es gebe keine Chance mehr, sie lebend zu finden, teilten die Behörden nach Angaben der Nachrichtenagentur Tass mit. "Alle haben die Suche heute beendet."

Damit kamen bei dem Unglück am Montag insgesamt 20 Menschen ums Leben, zwölf Matrosen wurden gerettet. Auch am Freitag dauerten die Löscharbeiten an. Einsatzkräfte versuchten, den Rumpf des Schiffes zu kühlen, um die Explosionsgefahr zu bannen.

Die Schiffe unter der Flagge von Tansania hatten im russischen Hafen Temrjuk am Asowschen Meer flüssiges Erdgas geladen. Das Unglück in der Straße von Kertsch könnte sich ereignet haben, als Treibstoff zwischen den Tankern umgeladen wurde.

Russland hat die ukrainische Halbinsel 2014 annektiert. Deshalb ist die Lage in diesem Teil des Schwarzen Meeres angespannt. Russische Grenzschützer hatten dort im November drei ukrainische Marineschiffe beschossen und die Besatzung wegen angeblicher Grenzverletzung verhaftet.