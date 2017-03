Angst vor Kriminalität Wie Sie sich vor Verbrechen schützen können

Die Soziologin Daniela Klimke forscht an der Polizeiakademie Niedersachsen in Nienburg und beschäftigt sich unter anderem mit der Prävention von Verbrechen. Ihre wichtigste Botschaft soll beruhigen: "Wir leben in einem sicheren Land."

SPIEGEL: Frau Klimke, wodurch entsteht, vor allem bei Älteren, die Angst vor Kriminalität und Terror?

Klimke: Angst ist kein altersspezifisches Phänomen. Jeder Mensch verspürt beim Gedanken an Unfälle, Krankheiten und eben auch an Kriminalität ein bestimmtes Unwohlsein. Neben Angst kann der Gedanke an kriminelle Handlungen auch andere Gefühle auslösen. Denken wir nur an die Wut, die wir über ein gestohlenes Fahrrad empfinden. Auch Ekel oder eine gewisse Form der Bewunderung sind möglich.

SPIEGEL: Wie groß ist der Anteil der Medien an der Angst vor Kriminalität?

Klimke: Enorm groß. Vor allem die privaten Fernsehsender füllen nahezu ihr gesamtes Programm mit Gewalt und Terror. Der Konsum dieser Sendungen verstärkt auch die Angst vor Kriminalität massiv, obwohl die realen Straftaten seit den Neunzigerjahren stetig zurückgehen.

SPIEGEL: Welche Faktoren beeinflussen die Angst noch?

Klimke: Das ist unterschiedlich. Ältere Menschen haben etwa erwiesenermaßen größere Angst davor, Opfer von einem Einbruch zu werden. Das liegt aber nicht an ihrem Alter, sondern vor allem an dem im Vergleich zu jüngeren Menschen meist größeren Besitz.

SPIEGEL: Gibt es einen Unterschied zwischen Männern und Frauen?

Klimke: Bei Umfragen sind die Antworten stark durch den Effekt des sozial erwünschten Antwortverhaltens geprägt. Den gibt es auch in anderen Bereichen: Man gibt tendenziell eher ein niedrigeres Gewicht und ein höheres Einkommen an, wenn man danach gefragt wird. Männer geben meist eine signifikant niedrigere Angst vor Kriminalität an, als es der Realität entspricht. Das Bild des starken Mannes ist immer noch verbreitet. Furcht und Unsicherheit passen da nicht hinein. Rechnet man diesen Effekt in den Statistiken heraus, ist die Angst von Männern vor Kriminalität größer als die von Frauen.

SPIEGEL: Welche Tipps haben Sie im Umgang mit der Angst?

Klimke: Zunächst einmal sollte man die Sicherheitstipps der Polizei beherzigen: Wertsachen nicht im Auto liegen lassen, Geld am besten in die Innentasche der Jacke stecken, Türen und Fenster vor dem Verlassen der Wohnung schließen. Vor allem aber möchte ich betonen: Wir leben in einem sicheren Land. Die Wahrscheinlichkeit, im Straßenverkehr zu verunglücken, ist ungleich höher als die Gefahr, die von Kriminalität ausgeht.

TIPPS:

So schützt man sich...

... gegen unseriöse Telefonanrufe

Vorsicht bei der Weitergabe persönlicher Daten

Notieren Sie sich bei jedem unseriös erscheinenden Anruf Datum, Uhrzeit, Namen, Firma und Rufnummer des Anrufenden

Niemals vorschnell Fragen mit "Ja" beantworten. Lieber auflegen

Auf keinen Fall Kontodaten mitteilen

regelmäßig Kontoauszüge kontrollieren und unrechtmäßig eingezogene Beiträge zurückholen (Die Frist von 6 Wochen gilt hier nicht)

nicht einschüchtern lassen (ungerechtfertigte Mahnungen und Inkassodrohungen können Sie ignorieren. ABER: Bei gerichtlichen Schreiben sofort reagieren

Tipps gibt es bei der Verbraucherzentrale.

... gegen Trickdiebstahl an der Haustür

Lassen Sie sich immer den Dienst- oder Unternehmensausweis zeigen und nehmen Sie sich Zeit, ihn zu prüfen (Druck? Foto? Stempel? Abgleich mit Personalausweis?)

Wenn Personen angeblich beauftragt wurden, Wartungsarbeiten durchzuführen, rufen Sie den Hausmeister oder eine Ihnen bekannte Nummer der zuständigen Stelle an

Nutzen Sie die Servicenummern der unterschiedlichen Unternehmen

Ziehen Sie im Zweifel Nachbarn oder andere Vertrauenspersonen hinzu

Bei Einlass: Schließen Sie die Tür hinter dem eingelassenen Mitarbeiter. Es könnte sonst ein zweiter heimlich folgen

Zahlen Sie nur dann Geldbeträge, wenn Sie sicher sind, dass die Person zum Einzug des Geldes berechtigt ist

Im Zweifelsfall: 110 wählen.

.... gegen Taschendiebstahl

Taschendiebe...

treten bewusst dort auf, wo viele Menschen zusammenkommen (Bahnhof, Weihnachtsmarkt...)

beobachten ihre Opfer vor der Tat, warten auf eine günstige Gelegenheit

nutzen die Einschränkungen ihrer Opfer aus (Behinderung, Trunkenheit, Müdigkeit)

gehen häufig in Teams vom mehreren Personen arbeitsteilig vor (Erster lenkt ab, Zweiter stiehlt, Dritter verschwindet mit Beute)

suchen körperliche Nähe (Anrempeln, "versehentliche" Beschmutzung von Kleidung)

haben es immer auf Wertsachen abgesehen, darum sollte man Portemonnaie oder Brieftasche immer in einer Innentasche verstauen

.... gegen Abzocke auf Kaffeefahrten

Wichtig: Sie sind nicht dazu verpflichtet, etwas zu bestellen oder zu kaufen!

Überprüfen Sie vor der Fahrt die Seriosität des Anbieters

Beachten Sie bei Verträgen das Datum und die Unterschriften

Die Belehrung über das Widerrufsrecht muss gesondert unterschrieben werden. Ein fehlendes oder falsches Datum erschwert die Durchsetzung dieses Rechtes

Fordern Sie eine Vertragsdurchschrift, auf der Name und Anschrift des Vertragspartners deutlich lesbar sind

Wenn Sie zurücktreten möchten vom Vertrag: Schriftlicher Widerruf (Einschreiben und Rückschreiben) binnen 14 Tagen nach Vertragsabschluss an den Verkäufer

Auf das Widerrufsrecht von 14 Tagen muss der Verkäufer gesondert hinweisen - bei fehlendem Hinweis gilt ein mindestens sechsmonatiges Rücktrittsrecht

Ein Rücktritt innerhalb der Fristen muss nicht begründet werden

Das deutsche Widerrufsrecht gilt auch für Kaffeefahrten ins Ausland

Leisten Sie keine Anzahlung, auch wenn diese als Verwaltungsgebühr deklariert wird

Bei Unklarheiten über Veranstalter/ Anbieter informieren Sie Polizei oder Ordnungsamt. Eine Kaffeefahrt ist genehmigungspflichtig

Wenn der Veranstalter Ihnen verbietet, den Veranstaltungsort zu verlassen, oder der Busfahrer Ihnen die Rückfahrt verweigert, rufen Sie die Polizei

Fordern Sie versprochene Geschenke ein

Notieren Sie sich den Namen von Zeugen und möglichst den Wortlaut der Warenanbietung

... gegen Gefahren im Internet

Installieren Sie auf Ihrem PC eine Firewall und einen Virenscanner

Halten Sie ihre Software immer auf dem aktuellen Stand (automatische Updates)

Gehen Sie sorgsam mit Ihren persönlichen Daten um

Achten Sie darauf, sicherer Passwörter zu verwenden (mindestens acht Buchstaben, Groß- und Kleinbuchstaben, kombiniert mit Zahlen und Sonderzeichen)

Vorsicht bei E-Mails, deren Absender Sie nicht kennen. Auf keinen Fall die Anhänge öffnen

Niemals die Zugangsdaten zum Onlinebanking eingeben, wenn Sie per Mail dazu aufgefordert werden

Onlinebanking: Geben Sie die Internetadresse der Bank immer per Hand in die Adresszeile Ihres Browsers ein

Nutzen Sie für Aktivitäten im Internet, bei denen Sie persönliche Kennwörter verwenden, keine allgemein zugängliche Hardware (zum Beispiel einen Rechner im Hotel oder im Internetcafé) und keine unverschlüsselten Funknetze

Prüfen Sie Downloads vor der Anwendung durch aktuelle Schutzprogramme

... beim Einkaufen im Internet

Informieren Sie sich gut über den Anbieter, bei dem Sie kaufen

Prüfen Sie Identität, Adresse des Anbieters, Garantie- und Gewährleistungsbescheinigung sowie Widerrufs- oder Rückgaberecht

Nutzen Sie Bewertungsportale oder Internetgütesiegel

Lesen Sie vor dem Kauf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Nutzen Sie sichere Zahlungsmethoden (Rechnung, Bankeinzug, Kreditkarte)

... beim Medikamentenkauf im Internet

Achten Sie darauf, dass die Apotheke in Deutschland zugelassen ist

Im Impressum der Homepage der Apotheke muss die vollständige Adresse und der Name des Apothekers stehen

Nutzen Sie im Zweifelsfall lieber die Apotheke um die Ecke / Botendienste

Online-Apotheken benötigen für verschreibungspflichtige Medikamente das Originalrezept

... auf Social Media

Achten Sie bei Auswahl eines Netzwerkes auf seriöse Betreuung und Führung

Sprechen Sie mit Freunden und Bekannten über ihre Erfahrungen mit sozialen Netzwerken

Lesen Sie die Allgemeinen Geschäftsbedingungen

Gehen Sie achtsam mit Ihren persönlichen Daten um

Seien Sie zurückhaltend mit dem Veröffentlichen privater Informationen (Klarnamen, Adresse, Urlaubs- oder Familienfotos)

Seien Sie skeptisch gegenüber Kontaktanfragen von Unbekannten.

SCHUTZ VOR DEM ENKELTRICK

"Hallo Oma, kannst du mir Geld leihen?" Wenn Sie die Stimme am anderen Ende der Leitung nicht kennen, ist Vorsicht geboten. Denn hinter dem Anruf kann ein Trickbetrüger stecken. Systematisch suchen diese im Telefonbuch nach altmodisch klingenden Namen. Besonders gefährdet sind alleinstehende Menschen. Im Gespräch geben sie sich als Enkel oder enger Verwandter aus und behaupten, dringend Geld zu benötigen. Geschickt fragen sie die finanziellen Verhältnisse des Angerufenen ab. Zum Schutz rät die Polizei, im Telefonbuch lediglich einen Spitznamen anzugeben, niemals Adresse oder Kontodaten am Telefon herauszugeben und im Zweifelsfall das Gespräch zu beenden.