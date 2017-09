Spektakulärer Unfall von schwangerer Frau Auto steckt senkrecht im Graben

Eine schwangere Autofahrerin ist in Lage bei Bielefeld mit ihrem Wagen von der Straße abgekommen und senkrecht in einem Graben steckengeblieben. Rettungskräfte mussten die 31-Jährige aus ihrem Fahrzeug befreien. Die Karosserie war laut Polizei gestaucht worden, weshalb die Frau nicht allein aus dem Auto aussteigen konnte.

"Ein Auto habe ich so auch noch nicht stehen sehen", sagte ein Polizeisprecher. "Mit höherer Geschwindigkeit hätte sie sich überschlagen." Auf einer Dorfstraße hatte die 31-Jährige am Mittwoch aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Dabei sei das Auto mit der Front in den Straßengraben eingetaucht.

Die Frau wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Einsatz habe etwa eineinhalb Stunden gedauert, teilte die Feuerwehr mit. Der Pkw habe erst aufwendig abgestützt und gesichert werden müssen, ehe die Frau befreit werden konnte.