Bericht Veterinäramt Landshut verweigert Tiertransporte in weit entfernte Länder

Viehtransporte sind umstritten - vor allem, wenn sie in Länder führen, deren Tierschutz nicht den europäischen Standards entspricht. Das Veterinäramt Landshut und Landrat Peter Dreier (Freie Wähler) wollen solchen Tiertransporten in Zukunft die Genehmigung verweigern, wie der "Bayerische Rundfunk" (BR) berichtet.

Ein Veterinäramt muss ein sogenanntes Vorzeugnis ausstellen, damit Tiere zum Viehhandelszentrum zugelassen werden. Dieses wolle das Veterinäramt Landshut in den entsprechenden Fällen nun verweigern. "Für mich ist es Tierquälerei, wenn Rinder aus unserer Region mehrere tausend Kilometer transportiert werden, um dann in Ländern geschlachtet zu werden, in denen es keinen Tierschutz gibt", zitiert der BR Landrat Dreier.

Auslöser des Ausstellungsstopps war demnach der geplante Transport einer trächtigen Kuh, die rund 5000 Kilometer nach Usbekistan gefahren werden sollte. Das habe das Veterinäramt verhindert. Bei derartigen Fällen sollen Vorzeugnisse dem BR zufolge künftig nur noch ausgestellt werden, wenn das zuständige bayerische Umweltministerium eine entsprechende Anweisung erteilt.

Zuchtverband will sich wehren

Der Zuchtverband Mühldorf, über den die Kuh nach Usbekistan gebracht werden sollte, droht dem Bericht zufolge mit rechtlichen Schritten. Die trächtige Kuh sei ein Zuchttier und kein Schlachttier. Außerdem müsse das Vorzeugnis ausgestellt werden, wenn die Exportauflagen erfüllt seien.

Neben den Landshuter Behörden teilte auch das Landratsamt Passau mit, keine entsprechenden Vorzeugnisse mehr zu erteilen, wie die "Passauer Neue Presse" berichtet. Damit verhalte es sich wie das Veterinäramt Landshut. "Auch wir warten auf eine klare Handlungsanweisung seitens des Ministeriums", sagte ein Sprecher.

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft schreibt auf seiner Webseite, dass Viehtransporte über lange Strecken aus Gründen des Tierschutzes "soweit wie möglich vermieden werden" sollten, denn sie könnten "zu besonderen Belastungen der Tiere führen". Eine Möglichkeit, lange Schlachttiertransporte grundsätzlich zu verbieten, gebe es jedoch nicht.