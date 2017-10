Museum in Friedrichshafen Geld für "Landshut"-Hangar fehlt

Mit großem Brimborium wurde Ende September das Wrack der 1977 von Terroristen entführten Lufthansa-Maschine "Landshut" aus Brasilien nach Deutschland geholt - doch für die geplante Ausstellung in Friedrichshafen fehlt das Geld.

Das private Dornier-Museum in Friedrichshafen will das Flugzeug in einer fünf Millionen Euro teuren Halle präsentieren, die der Staat bezahlen soll. Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) hatte mit Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) aber nur vereinbart, sein Amt zahle den Heimtransport und Grütters Behörde die Restaurierung des Wracks. (Diese Meldung stammt aus dem SPIEGEL. Den neuen SPIEGEL finden Sie hier.)

Grütters weigert sich, weitere Kosten zu übernehmen, das Auswärtige Amt wiederum hat keine Haushaltstitel, um den Bau des Hangars zu finanzieren. Museumsdirektor David Dornier hofft auf Spenden, doch das Kalkül geht offenbar nicht auf. Eine gemeinsame Spendenkampagne mit der "Bild"-Zeitung hat bislang nur rund 70.000 Euro eingebracht.

Palästinensische Terroristen hatten die "Landshut" am 13. Oktober 1977 entführt, um gefangene Mitglieder der Roten Armee Fraktion (RAF) freizupressen. Fünf Tage lang hielten die Entführer 86 Passagiere und die Crew in ihrer Gewalt. (Mehr zur "Landshut"-Entführung lesen Sie hier.) Am 18. Oktober 1977 stürmte die deutsche Eliteeinheit GSG 9 die "Landshut" auf dem Flughafen von Mogadischu und befreite die Geiseln.