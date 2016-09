Nordseeinsel Langeoog Rund 130 Passagiere von festgefahrenem Ausflugsdampfer evakuiert

Seenotretter haben rund 130 Menschen von einem Ausflugsschiff evakuiert, das vor der ostfriesischen Insel Langeoog aufgelaufen war. Die meisten der Passagiere waren Kinder.

Das 33 Meter lange Fahrgastschiff "Flinthörn" sei zwischen Langeoog und dem Festland bei ablaufendem Wasser auf Grund gelaufen, teilte die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mit.

Das Schiff war den Angaben zufolge mit mehreren Schulklassen an Bord auf dem Weg zur Insel. Die Seenotleitung Bremen setzte mehrere Seenotrettungsboote sowie einen Seenotrettungskreuzer ein.

Sportboot eilte zu Hilfe

Am schnellsten am Unglücksort gewesen sei allerdings ein Sportboot. Mit ihm sei in drei Anläufen die Rettung aller 127 Passagiere gelungen. Die Besatzung des Fahrgastschiffs blieb an Bord.

In der Nacht zum Freitag soll versucht werden, das Schiff aus eigener Kraft freizubekommen. Die Wasserschutzpolizei Wilhelmshaven hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.