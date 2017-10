Sturm "Herwart" 225-Meter-Frachter vor Langeoog gestrandet

Vor der Nordseeinsel Langeoog ist nach Sturm "Herwart" ein Frachter auf Grund gelaufen. Der Schüttgutfrachter "Glory Amsterdam" trieb bereits seit dem Morgen mit zwei ausgebrachten Ankern in der Deutschen Bucht, wie das Havariekommando in Cuxhaven mitteilte. Wegen des starken Seegangs durch das Sturmtief "Herwart" konnten die Anker nicht gehoben werden. Am Abend ist der 225 Meter lange und 32 Meter breite Frachter schließlich gestrandet.

Derzeit befinden sich 22 Besatzungsmitglieder auf dem Schiff. Zudem wurden vier Seeleute per Hubschrauber auf dem Frachter abgesetzt, die speziell für den Einsatz auf manövrierunfähigen Schiffen ausgebildet sind. Bisher sei niemand verletzt worden, so das Havariekommando. Zunächst hatte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" über die Havarie berichtet.

Die "Glory Amsterdam" ist zwar nicht beladen, hat aber 1800 Tonnen Schweröl und 140 Tonnen Marinediesel als Treibstoff an Bord. Sollten die Tanks leckschlagen, droht den Stränden der Badeinsel Langeoog und dem Watt eine Ölverschmutzung. Laut dem Havariekommando ist aber bisher kein Öl ausgetreten. Im Moment sei das Schiff stabil.

Ein Flugzeug überfliegt den Frachter regelmäßig und sucht nach möglichen Lecks. Auch der Hochseeschlepper Nordic und das Mehrzweckschiff Mellum sind vor Ort. Ein Freischleppversuch könne jedoch frühestens am Montag gestartet werden, sagte eine Sprecherin des Havariekommandos zum SPIEGEL.

Mehrere Schleppversuche waren am Sonntag gescheitert. Die Leinenverbindungen waren wegen des Sturms immer wieder gebrochen. Vor Langeoog herrschen derzeit acht bis neun Windstärken. Die Wellen sind bis zu sieben Meter hoch.

Das Sturmtief "Herwart" hatte am Sonntag in Norddeutschland schwere Schäden verursacht. An der niedersächsischen Nordseeküste starb ein 63-jähriger Camper, der von einer Sturmflut überrascht worden war. Eine Sturmflut hatte zudem den Strand von Wangerooge zu großen Teilen weggespült.