Schneechaos Bahn sperrt Leipziger Hauptbahnhof

Im Norden Deutschland ist der Winter zurück. In Altenberg im Erzgebirge wurden an diesem Samstagmorgen minus 8,8 Grad gemessen, auf dem Brocken im Harz sogar minus 13 Grad. Dort werden zum Wochenende bis zu 40 Zentimeter Neuschnee erwartet.

Auch in Leipzig schneite es stark. Der Wintereinbruch legte den Zugverkehr am Leipziger Hauptbahnhof komplett lahm. Die Sperrung des Bahnhofs betreffe sowohl den Fern-, als auch der Nahverkehr, teilte die Deutsche Bahn mit. Der Fernverkehr werde umgeleitet, die S-Bahnen führen so nah wie möglich an Leipzig heran. Der Ausfall trifft die Stadt während der Leipziger Buchmesse, zu der etwa 80.000 Besucher erwartet werden.

Aufgrund der Kälte seien vor dem Bahnhof die Weichen ohne Weichenheizung eingefroren. Seit Samstagnacht seien Räumkommandos im Einsatz. "Solange es nicht aufhört zu schneien, ist die Arbeit ein Fass ohne Boden", sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Die Bahn versuche Ersatzbusse zur Verfügung zu stellen, könne aber nicht garantieren, dass die in Leipzig ankommen, da die Lage auf den Straßen bisher unklar sei.

In anderen Teilen Norddeutschland ist es derweil sehr stürmisch. Der starke Ostwind sorgte in Schleswig-Holsteinbereits für abgehobene Dächer, einen Zugunfall und Überschwemmungen. Stürmischer Wind hat auch das Kreuzfahrtschiff "Aidaperla" am planmäßigen Einlaufen in den Hamburger Hafen gehindert. Statt am Samstag um 8.00 Uhr werde das Schiff mit etwa 3000 Passagieren an Bord voraussichtlich erst gegen 14.30 Uhr am Kreuzfahrtterminal in Hamburg-Steinwerder anlegen, sagte eine Sprecherin von Aida Cruises.