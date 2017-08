20. Todestag von Diana William und Harry gedenken ihrer Mutter

Im Gedenken an ihre Mutter haben die britischen Prinzen William und Harry vor dem Tor des Kensington-Palastes in London Blumen niedergelegt. Danach trafen sie sich mit Vertretern sozialer Einrichtungen.

Am Donnerstag jährt sich der Todestag von Prinzessin Diana zum zwanzigsten Mal. Sie starb am 31. August 1997 bei einem Autounfall in Paris.

Mit ihrem Engagement für Aidskranke, Obdachlose und Opfer von Landminen war Diana zum beliebtesten Mitglied der britischen Königsfamilie geworden.

Vor dem Treffen im Park des Londoner Kensington-Palastes unternahmen die Prinzen einen Rundgang durch einen Teil des Gartens, der in Erinnerung an Diana mit weißen Blumen bepflanzt worden war.

Auch Williams Frau, Herzogin Kate (35), war bei dem Termin im strömenden Regen dabei. Auf Trauerkleidung verzichteten die drei: Kate trug ein grünes, hochgeschlossenes Sommerkleid. William und Harry verzichteten auf eine Krawatte.

Der Kensington-Palast war seit ihrer Hochzeit mit Prinz Charles bis zu ihrem Tod der offizielle Wohnsitz von Diana. Der Platz vor dem Tor zum Schloss wurde nach dem Unglück zum spontanen Erinnerungsort für die beliebte Prinzessin und war zeitweise mit einem Meer aus Blumen bedeckt.

Auch vor dem 20. Todestag der "Königin der Herzen" wurden dort wieder Blumen niedergelegt. William und Harry haben angekündigt, in der Nähe eine Statue ihrer Mutter errichten zu lassen.

In den vergangenen Wochen hatten die Prinzen ungewohnt offen über ihre Gefühle nach dem Tod ihrer Mutter gesprochen. William war damals 15, Harry 12 Jahre alt.