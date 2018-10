Kida Khodr Ramadan Nach "4 Blocks" kam eine Mail von Jogi Löw

Kida Khodr Ramadan hat die Fernsehserie "4 Blocks" einen Schub beschert - den der Schauspieler so nicht erwartet hätte. "Ich dachte, den Respekt wird es vor allem in der Filmbranche geben", sagte der 42-jährige Berliner in einem Gespräch mit der "Süddeutschen Zeitung".

"Doch dann wurde das überall gefeiert, und wir galten als Stars. Ich wurde schon in Frankreich oder Dänemark am Flughafen angesprochen, sogar Jogi Löw schrieb mir eine E-Mail."

Neukölln wie es linkt und lallt Polizistenmörder im Knast: Tonis Bruder Abbas (Veysel Gelin) hat keinen leichten Stand in Tegel und begehrt immer wieder auf. Global vernetzt, lokal vereinsamt: Toni (Kida Khodr Ramadan) auf einer nächtlichen Tour Neukölln wie es linkt und lallt: Der Clan bei der Gerichtsverhandlung, in der Abbas wegen Mordes verurteilt wird. Holzvertäfelte Edeltristesse: auf einen Whisky mit Toni Hamady. Don-Dämmerung: Bei der Einsamkeit des Clanchefs ließen sich die "4 Blocks"-Macher offensichtlich von "Der Pate inspirieren - hier eine Szene mit Al Pacino als Michael Corleone. Im Hauptquartier des Clans: Latif (Wasiem Taha) verteilt die Aufgaben an die Handlanger. Liebe auf die harte Tour: Abbas mit seiner Ehefrau Ewa (Karolina Lodyga) Bürgerliche Sehnsucht trifft obsessive Gewalt: Toni und seine Jungs schlagen einen konkurrierenden Gangster krankenhausreif. Zwei Brüder, die sich fremd geworden sind: Abbas und Toni zur Besuchszeit im Gefängnis Der Bulle und der Pate: Kommissar Hagen Kutscha (Oliver Masucci) sucht einen Weg, Toni hinter Gitter zu bringen. Die Familie ist heilig: Latif mit seiner Ehefrau Amara (Almila Bagriacik) - die sich immer mehr von ihrem Mann entfremdet. Der Clanchef, der sich im Spiel verliert: Toni bei einer nächtlichen Pokerrunde Araber mit deutschem Pass: Toni weiß, was so ein Dokument wert ist bei den deutschen Behörden.

Ramadan, der als Kind libanesischer Eltern Ende der siebziger Jahre nach Deutschland gelangte, verkörpert in der Serie des Senders TNT den Chef einer Gangster-Clans, genannt Toni. Mit dem Erfolg der Serie, deren zweite Staffel nun läuft, änderte der 42-Jährige auch seine Gewohnheiten.

Seine Einkäufe ("beim Fleischer und meinem Obstmenschen") in den Berliner Stadtteilen Kreuzberg und Neukölln erledige er sehr früh, um Ruhe zu haben. Er werde gefeiert von Hipstern, Kids mit Migrationshintergrund, älteren Herrschaften und "es gab auch schon Jungs, die fragten: Können wir für dich arbeiten, Toni?"