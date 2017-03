Adele unter der Haube "Ich bin jetzt verheiratet"

Gemunkelt wurde schon länger, nun hat Adele es bestätigt: "Ich bin jetzt verheiratet", sagte die Sängerin während eines Auftritts in Brisbane. Die 28-Jährige ist seit Jahren mit Simon Konecki liiert, die beiden haben einen gemeinsamen Sohn.

Laut BBC sprach Adele auf der Bühne über ihren Song "Someone Like You", als sie ihren Fans die frohe Botschaft mitteilte. So schlimm eine Trennung auch sein könne, das Gefühl, sich frisch in jemanden zu verlieben, sei das beste Gefühl der Welt, sagte die Sängerin. "Ich bin süchtig danach." Allerdings, so Adele weiter, könne sie diese Gefühle nicht mehr durchleben, weil sie jetzt verheiratet sei.

Überraschend kommt das allerdings nicht: Wer bei der Grammy-Verleihung genau aufgepasst hat, konnte schon im Februar stutzig werden - in ihrer Dankesrede sprach Adele damals nämlich von ihrem "Ehemann".