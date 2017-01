Agatha Christie als Fotografin Mordsfotos

Mit Fleiß und Gesichtscreme reinigte sie in der irakischen Ruinenstadt Nimrud Elfenbein - und hielt die Ausgrabungen auf Zelluloid fest, den sie im Wasser des Tigris zu Fotos entwickelte. Die Rede ist nicht von einer berühmten Forscherin oder Fotografin. Sondern von einer Romanautorin.

Agatha Christie war bei den Ausgrabungen in den Vierziger- und Fünfzigerjahren dabei - und fotografierte sie für die Nachwelt. Wenn die Schriftstellerin nicht gerade die Arbeiten im heute von IS-Terroristen zerstörten Nimrud ablichtete, bereitete sie das Essen für die Archäologen zu oder schrieb an einem ihrer Bücher weiter.

Die jetzt veröffentlichten Fotos von 1949 und 1950 nahm die damals 60-Jährige auf, weil ihr zweiter Ehemann Max Mallowan als Archäologe an den Arbeiten beteiligt war. Jedes Jahr im Winter, so sagte es nun Christies Enkel Mathew Prichard, "verschwanden die beiden im Irak oder Syrien und kehrten im Mai oder Juni zurück." Der Autorin seien diese Reisen so wichtig wie das Schreiben gewesen.

Besonders intensiv habe sich Christie um Elfenbeinfunde gekümmert, sagte eine damals an den Arbeiten beteiligte Archäologin: "Sie verbrachte Stunden damit, sie zu trocknen und mit ihrer Gesichtscreme zu reinigen", so Georgina Herrmann. Christie habe zudem viele der zerstörten Funde wieder zusammengefügt. "Agatha war eine leidenschaftliche Puzzlerin. Sie hat all diese Stücke ausgelegt - es müssen Hunderte gewesen sein - und hat sie zusammengesetzt."

Christie widmete sich laut ihrem Enkel bei den Arbeiten im Irak eher traditionellen Tätigkeiten: "Ihre Aufgabe in den Fünfzigern war es, ihren Mann bei den Ausgrabungen zu begleiten und ihm beim Fotografieren sowie den örtlichen Laborarbeitern zu helfen", sagte Prichard.

Die Reisen haben Christie offenbar auch bei ihren schriftstellerischen Arbeiten inspiriert: "Mord im Orient-Express" etwa ist einer ihrer größten Erfolge.

Zudem veröffentlichte sie ein Sachbuch mit dem Titel "Come Tell Me How You Live," in dem es um eine Reihe von Ausgrabungen im Syrien der Vierzigerjahre geht. Im Schlusswort des Bandes aus dem Jahr 1944 schrieb sie: "Inshallah, ich sollte dort wieder hingehen, und die Dinge, die ich dort liebe, dürfen nicht von dieser Erde verschwinden."

Christie, die später mit ihren Krimis um Hercule Poirot oder Miss Marple riesige Erfolge feierte, machte erstmals 1926 von sich reden: Sie verschwand für rund zwei Wochen, der Fall ist bis heute nicht restlos geklärt. In den folgenden Jahrzehnten erlangte sie mit Krimis Weltruhm.

Agatha Christies geheimnisvollster Fall Krimi-Königin: Mehr als 70 Kriminalromane verfasste die britische Autorin Agatha Christie, um die zwei Milliarden Exemplare davon wurden verkauft. Damit gilt Christie als erfolgreichste Romanautorin der Geschichte. Im Dezember 1926 hielt sie die Öffentlichkeit jedoch mit keinem fiktiven Kriminalfall in Atem - sondern mit ihrem eigenen Verschwinden. mehr... Verzweifelte Suche: Am Morgen des 4. Dezember 1926 war Agatha Christies verlassener Wagen an der Kante einer Kalkgrube entdeckt worden. Mit allen Mitteln versuchte die britische Polizei, die verschollene Autorin wiederzufinden. Oder ihre sterblichen Überreste. Hier durchsuchen Helfer den schlammigen Grund eines Gewässers nach Spuren. Abgetaucht? Britische Zeitungen überschlugen sich im Dezember 1926 mit Theorien zu Christies Verschwinden. Am 11. Dezember mutmaßte die "Daily News", die Autorin sei in Verkleidung auf der Flucht. Wenige Tage zuvor hatte die Zeitung 100 Pfund Belohnung für Hinweise ausgelobt, die zum Auffinden Christies führten. Die junge Agatha: Die berühmte Romanautorin als junge Dame. Am 15. September 1890 war sie als Agatha Mary Clarissa Miller in Ashfield geboren worden. Ihr Vater starb, als sie noch ein Kind war, sodass ihre Mutter sie allein aufzog. Der spätere Tod ihrer Mutter im Jahr 1926 - kurz vor ihrem Verschwinden - sollte die Autorin schwer treffen. Rätselraten: Drei Polizeireviere arbeiteten im Dezember 1926 zusammen an dem Fall um die verschollene Schriftstellerin, der den Ermittlern immer neue Rätsel aufgab. Hier rekonstruierten Polizisten in der Nähe des Fundorts von Christies Wagen bei Newlands Corner in Surrey die möglichen Geschehnisse in der Nacht ihres Verschwindens. Eine Hypothese lautet, dass Christie mit einem zweiten Fluchtauto vom Fundort verschwunden sein könnte. Oder war sie Opfer einer Entführung geworden? Auffällig: Christie und ihre damals sieben Jahre alte Tochter Rosalind in einem Zeitungsartikel während ihres Verschwindens 1926. Bedienstete hatten der Polizei berichtet, Agatha Christie habe sich sonderbar verhalten, als sie am Abend des 3. Dezember plötzlich mit dem Wagen aufbrach: Vor ihrem Verschwinden habe sie ihrer schlafenden Tochter noch einen Kuss gegeben, wie für einen langen Abschied. Verschnaufpause: Polizisten bei der Mittagspause während der groß angelegten Suche nach Agatha Christie in Surrey. Im Nachhinein versuchte die Polizei, die Kosten für die Suchaktion auf Agatha Christies Ehemann Archie abzuwälzen - doch der wehrte sich erfolgreich juristisch dagegen. Schlagzeilen: Nach ihrem Wiederauftauchen sezierten viele britische Zeitungen genauestens das Privatleben der Krimi-Autorin. Das Medienecho um Christies Verschwinden im Jahr 1926 trug dennoch maßgeblich zur Bekanntheit der Schriftstellerin bei. Filmreif: Noch jahrelang sorgte das nie vollständig aufgeklärte Verschwinden Agatha Christies für Spekulationen. Regisseur Michael Apted widmete den geheimnisumwitterten elf Tagen ihres Verschwindens sogar einen ganzen Film: 1978 kam "Das Geheimnis der Agatha Christie" in die Kinos. Vanessa Redgrave spielte darin die Autorin Christie, Dustin Hoffman übernahm die Rolle des fiktiven Reporters Wally Stanton, der die Verschwundene im Film aufspürt - und sich in sie verliebt. Berühmtheit: Eine Mitarbeiterin von Madame Tussauds vermaß im April 1972 das Gesicht der weltberühmten Krimi-Autorin. Im Hauptsaal des Wachsfigurenkabinetts sollte damals eine neue Agatha-Christie-Figur zur Ehrung der Schriftstellerin aufgestellt werden. Mühsame Kleinarbeit: Polizisten durchsuchten das Unterholz am 6. Dezember 1926 nach Hinweisen auf die vermisste Schriftstellerin. Um die tausend Polizisten und 15.000 zivile Helfer waren während der Sucharbeiten im Einsatz. Großer Empfang: Eine Menschenmenge erwartete im Dezember die wiederaufgetauchte Agatha Christie an der King's Cross Station in London. Nicht alle Briten waren der Autorin wohlgesonnen, nachdem sich herausgestellt hatte, dass sie keinesfalls Opfer eines Verbrechens geworden war. Internationaler Erfolg: Agatha Christie signierte 1965 französische Ausgaben ihrer Kriminalromane. 1926 war die Autorin zwar bereits erfolgreich im Geschäft, der ganz große internationale Ruhm stand ihr jedoch noch bevor. Im Nachhinein gingen gar Gerüchte um, Christie habe ihr Verschwinden nur inszeniert, um Aufmerksamkeit für ihr kommendes Buch zu erregen. Spürnasen: Auch Spürhunde wurden bei der Suche nach Agatha Christie eingesetzt, nachdem ihr verlassenes Auto im Dezember 1926 gefunden worden war. Trotz Tausender Helfer und Unterstützung aus der Luft gelang es den Ermittlern tagelang nicht, eine Spur zu finden. Als sich der peinliche Grund dafür offenbarte, mussten sich die Leiter der Ermittlung dafür vor dem britischen Innenminister verantworten. Schwierige Beziehung: Mit 22 lernte die geborene Agatha Mary Clarissa Miller bei einer Tanzveranstaltung ihren späteren Ehemann Archiebald "Archie" Christie kennen und verliebte sich. 1914 heirateten die beiden. Doch über die Jahre entfremdete sich das Paar - Agatha teilte Archies Passion für das Golfspiel nicht, er interessierte sich nicht für Literatur. Oft gab es Streit über Geld, einmal warf Agatha Christie im Zorn mit einem Teekessel nach ihrem Mann. Familie im Zerfall: Auch nach der Geburt von Rosalind, Agatha und Archie Christies Tochter, besserte sich die Beziehung der beiden nicht. Mit Entsetzen entdeckte die Autorin in ihrem Kind immer mehr Charakterzüge des Vaters, der ihr zunehmend fremd wurde. Unterschlupf: Das Swan Hydro Hotel in Harrogate, später umbenannt in Old Swan Hotel. Hier wurde Agatha Christie am 14. Dezember 1926 entdeckt. Einem der Hotelmusiker war die Frau aufgefallen, die sich als Reisende aus Kapstadt ausgegeben hatte.

Christie starb am 12. Januar 1976 im Alter von 85 Jahren in ihrem Haus in Winterbrook - zwei Jahre nachdem Regisseur Sidney Lumets Christies Krimi "Mord im Orient-Express" mit Stars wie Lauren Bacall, Ingrid Bergman und Sean Connery verfilmt hatte. Der berühmte Stoff wird derzeit neu für die Leinwand inszeniert: Im November soll der Film mit Willem Dafoe, Michelle Pfeiffer, Judi Dench und Johnny Depp in die Kinos kommen.