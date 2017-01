Alanis Morissette Vom eigenen Manager betrogen

Der frühere Manager von Alanis Morissette hat eingeräumt, die Rocksängerin um fast fünf Millionen Dollar erleichtert zu haben. Jonathan Todd Schwartz bekannte sich am Mittwoch schuldig, zwischen Mai 2010 und Januar 2014 ohne Morissettes Wissen insgesamt 4,8 Millionen Dollar (4,5 Millionen Euro) von ihrem Konto abgehoben und unter "Verschiedenes/persönliche Ausgaben" verbucht zu haben.

Nachdem die Abbuchungen aufgefallen waren, hatte Schwartz laut Ermittlern zunächst angegeben, er habe das Geld in eine Cannabisplantage investiert. Vor Gericht räumte er nun ein, auch weitere Prominente um mehr als zwei Millionen Dollar betrogen zu haben. Statt das Geld seiner Klienten zusammenzuhalten und zu mehren, habe er sich Millionensummen unter den Nagel gerissen, um sich persönlich zu bereichern, sagte die FBI-Ermittlerin Deirdre Fike.

Morissette hatte ihren Ex-Manager im Mai 2016 verklagt, sich aber laut "Los Angeles Times" wenig später außergerichtlich mit seiner früheren Firma geeinigt. Sie habe nicht nur durch den Betrug Geld verloren, so Morissette, sondern auch durch Schwartz' schlechtes Management. So habe er sie beispielsweise überredet, ein lukratives Angebot für fünf Shows in Las Vegas abzulehnen, weil sie das Geld angeblich nicht brauche. Schwartz droht nun eine mehrjährige Haftstrafe.