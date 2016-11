Alanis Morissette Die US-Wahl zur Brust genommen

Millionen US-Bürger sind in der kommenden Woche aufgerufen, einen neuen US-Präsidenten zu wählen. Eine der Wahlbeteiligten ist noch gar nicht so lange dabei. Erst 2005 hat die Sängerin Alanis Morissette die amerikanische Staatsbürgerschaft angenommen. Doch jetzt mischt die gebürtige Kanadierin richtig mit.

Auf Instagram postete die 42-Jährige am Mittwoch ein Still-Foto mit Töchterchen Onyx Solace. Auf der nackten Brust der Musikerin klebte ein Sticker mit dem Schriftzug: "I voted", "ich habe gewählt". Ein Signal für zwei Anliegen zugleich: die Wichtigkeit der Wahlbeteiligung - und einen gelassenen Umgang mit stillenden Müttern.

Mit dem Hashtag #evenwhenyoucantleavethehouse deutet Morissette an, dass sie zwar nicht aus dem Haus gehen konnte, aber dennoch ihre Stimme abgegeben habe.

#evenwhenyoucantleavethehouse Ein von Alanis Morissette (@alanis) gepostetes Foto am 2. Nov 2016 um 14:24 Uhr

Die Grammy-Gewinnerin ist seit 2010 mit dem Rapper Souleye (bürgerlicher Name: Mario Treadway) verheiratet. Wenige Monate nach der Hochzeit wurde ihr Sohn Ever geboren. Im vergangenen Juni kam ihre Tochter zur Welt. Vor allem in den Neunzigerjahren war Morissette mit Songs wie "Ironic" in Deutschland erfolgreich.