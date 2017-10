Ein handschriftlicher Sinnspruch von Physik-Genie Albert Einstein ist für etwa 1,3 Millionen Dollar versteigert worden. Ein Europäer erstand den Zettel bei der Auktion in Jerusalem, wie das Auktionshaus Winner's mitteilte. Der Käufer wollte anonym bleiben.

Einstein hatte das Blatt Papier einem Dienstboten in Japan vor fast hundert Jahren zugesteckt, möglicherweise als eine Art Trinkgeld. Auf dem Briefpapier des Hotels steht geschrieben: "Stilles bescheidenes Leben gibt mehr Glück als erfolgreiches Streben, verbunden mit beständiger Unruhe."

Der Zettel erzielte ein Vielfaches des Schätzpreises von 5000 bis 8000 Dollar. Das Bieten begann bei einem Preis von 2000 Dollar, es endete etwa 25 Minuten später bei dem Millionenbetrag.

Einstein hatte dem Dienstboten 1922 im Hotel Imperial in Tokio während einer Vortragsreise zwei Botschaften zugesteckt. Die zweite wurde ebenfalls versteigert, sie lautet: "Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg." Der neue Eigentümer dieses Zettels zahlte mehr als 200.000 Dollar.

Laut dem Verkäufer der Botschaften, einem in Hamburg lebenden Verwandten des Dienstboten, soll Einstein diesem weise vorausgesagt haben, die Zettel könnten irgendwann weitaus wertvoller als ein einfaches Trinkgeld sein.

Bereits im Juni waren in Jerusalem Briefe des 1955 verstorbenen Physikers versteigert worden. Das Auktionshaus erzielte damals mit acht Schreiben einen Erlös von umgerechnet rund 190.000 Euro. Die auf einer Schreibmaschine getippten Briefe sind vom Autor unterschrieben und zum Teil mit handschriftlichen Anmerkungen versehen. Eines dieser Schreiben kaufte der israelische Illusionist Uri Geller.

Die meisten der Schreiben aus den Jahren 1951 bis 1954 sind an den US-Physiker David Bohm gerichtet und beschäftigen sich unter anderem mit der Frage der göttlichen Schöpfung und der Situation in Israel.

Den höchsten Verkaufspreis erzielte bei der Versteigerung mit mehr als 75.000 Euro ein Brief an Bohm, in dem Einstein unter anderem schreibt: "Falls Gott die Welt erschaffen hat, dann war es offenbar nicht seine erste Sorge, uns ihr Verständnis leicht zu machen."