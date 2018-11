New York Alec Baldwin nach Parkplatzstreit festgenommen

Der US-Schauspieler Alec Baldwin ist in New York festgenommen worden, weil er einen Mann ins Gesicht geschlagen haben soll. Der 60-Jährige ist in Manhattan in Gewahrsam genommen worden, durfte jedoch nach zwei Stunden die Polizeistation wieder verlassen.

Der andere Mann wurde an der linken Wange verletzt. Baldwin soll sich mit ihm um einen Parkplatz gestritten haben. Ein Familienmitglied hatte einen Parkplatz für den Schauspieler gesichert - dann kam ein Kombi-Fahrer und fuhr auf den Parkplatz.

Baldwin muss vor Gericht erscheinen

Noch bevor Baldwin den umkämpften Parkplatz erreichte, sei es bereits zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen Kombi-Fahrer und Baldwins Familienmitglied gekommen, heißt es von einem Polizeisprecher. Die Ermittlungen laufen bereits. Ende November soll Baldwin vor Gericht erscheinen.

Baldwin ist unter anderem mit Filmen wie "Jagd auf Roter Oktober" und der TV-Serie "30 Rock" sowie seiner Persiflage auf US-Präsident Donald Trump in der Satire-Show "Saturday Night Live" bekannt geworden.

Trump wurde von Journalisten auf die Festnahme angesprochen. Der Präsident hielt kurz inne und erklärte dann: "Ich wünsche ihm viel Glück".