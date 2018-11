"Big Little Lies"-Darsteller Alexander Skarsgård - zu beschäftigt für eine eigene Wohnung

"Big Little Lies", "Legend of Tarzan", "True Blood" oder "Mute": Schauspieler Alexander Skarsgård hat in den vergangenen Jahren in zahlreichen Filmen und Serien mitgespielt. Deswegen war er offenbar so viel unterwegs, dass er eine Zeitlang nicht Mal einen festen Wohnsitz hatte. Das erzählte der 42-Jährige jetzt "Entertainment Weekly."

Er habe an den Drehorten gelebt und sei von Projekt zu Projekt gesprungen, sagte Skarsgård. Doch das habe sich nun geändert: Vor einigen Monaten sei er in ein Apartment in New York gezogen, sagte der Schwede. "Das war das erste Mal in zwei Jahren, dass ich mein eigenes Bett hatte."

Skarsgård gewann für seine Rolle in "Big Little Lies" aus dem Jahr 2017 einen Emmy und einen Golden Globe. In der Serie spielte er den psychotischen Ehemann von Nicole Kidmans Rolle Celeste.