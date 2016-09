US-Schauspielerin Seyfried Amanda will Gattin werden

Verliebt, verlobt - und bald verheiratet: Amanda Seyfried und ihr Kollege Thomas Sadoski wollen sich das Jawort geben. Das sagte ein Sprecher der Schauspielerin dem US-Magazin "People". Die beiden hatten sich im vergangenen Jahr in New York bei der Musical-Produktion "The Way We Get By" kennengelernt. Für Seyfried wäre es die erste Ehe. Der zehn Jahre ältere Sadoski, bekannt unter anderem aus der TV-Serie "Newsroom", war schon einmal verheiratet.

Seyfried, die sich als Teenager in diversen US-Soaps einen Namen machte, begann ihre Karriere mit der Komödie "Girls Club - Vorsicht bissig!", danach trat sie unter anderem 2006 im Teenagerdrama "Alpha Dog" auf. Ihren Druchbruch erlebte die heute 30-Jährige an der Seite von Meryl Streep im Abba-Musicalfilm "Mamma Mia".

Seyfried hatte unter anderem mehrere ziemlich freizügige Rollen: 2011 übernahm sie die Hauptrolle in einem Film über die Porno-Legende Linda Lovelace, zwei Jahre zuvor hatte sie in Atom Egoyans Beziehungsdrama "Chloe" bereits eine explizite Liebesszene mit Julianne Moore gespielt; auch ihr Filmkuss mit Megan Fox in "Jennifer's Body" im selben Jahr sorgte für Aufsehen.