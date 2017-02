Strip-Klub für Amber Rose "Ihr Job ist Boss-Lady"

Keine Stangenware: Das Model Amber Rose ist unter die Immobilienbesitzer gegangen. Die 33-Jährige hat nach eigenen Angaben den Strip-Klub "Ace of Diamonds" im Westen Hollywoods gekauft.

Den Immobilienkauf verkündete Rose laut "E!News" bei den All Def Movie Awards, wo sie eine Auszeichnung für ihren Aktivismus und ihr soziales Engagement erhalten hatte. Rose war 2015 Patin der Aktion "SlutWalk" in Los Angeles - zu deutsch "Schlampenmarsch" - einer Protestaktion gegen sexuelle Belästigung von und Vorurteile gegen Frauen.

Party im "Ace of Diamonds":

#BookYourTableNOW 818-423-6658 ☎️ #AODMondays powered by @thecommitteegroup Ein Beitrag geteilt von Official A.O.D Page (@aceofdiamondsla) am 22. Jan 2017 um 4:24 Uhr

"Ich war eine Tänzerin, ich war eine exotische Tänzerin, ich war lange Zeit eine Stripperin", sagte Rose bei der Preisübergabe auf der Bühne. "Das war übrigens die beste Zeit meines Lebens."

Ob das Publikum das "Ace of Diamonds" kenne, fragte Rose. Sie habe den Klub gekauft. "Das geht raus hier an alle Mädchen, an jeden Stripper. Ihr alle könnt irgendwann mit Russell Simmons auf einer Bühne stehen und eine Auszeichnung bekommen."

Rose betreibt den Klub, der bei Stars wie Snoop Dogg und Wiz Khalifa beliebt ist, in Zukunft gemeinsam mit Jason Robertson. "Ihre Rolle ist Boss-Lady", sagte Robertson "E!News". Sie bringe Tänzerinnen in den Klub, und diesen Frauen würden mehr Rechte zugestanden, als zuvor. "Sie werden nicht wie Fleischstücke behandelt", so Robertson.

Weil Rose selbst als Stripperin gearbeitet habe, bringe sie ein hohes Maß an Verständnis für die Angestellten mit: "Sie steht mehr als jeder andere für Frauen ein", sagte Robertson. "Sie hat eine überwältigende Kontrolle über die ganze Situation."