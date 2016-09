Model Amber Rose "Meine Hüften sind ihr unangenehm"

Eigentlich, sollte man meinen, sind kurvige Frauen inzwischen selbst in der Modewelt einigermaßen angekommen - jedenfalls muss sich in der Regel niemand mehr wegen der eigenen Kurven in aller Öffentlichkeit kritisieren lassen. Das dachte auch Amber Rose. Bis zu ihrem Auftritt in der US-Show "Dancing with the Stars".

In ihrem Podcast "Loveline with Amber Rose" beklagt sich die 32-Jährige nun über Bodyshaming - also über abfällige Kommentare zu ihrer Figur. Konkret geht es um ihren jüngsten Tanzauftritt mit Kollege Maksim Chmerkovskiy in der US-Show "Dancing with the Stars".

Eine Bemerkung von Jurorin Julianne Hough hätte sie verletzt, sagte Rose laut dem "People"-Magazin: "Es war an der Stelle des Tanzes, an der ich mein Bein heben muss und Maks mich herunterlässt." Da habe Hough gesagt: "Oh, das ist mir unangenehm" - und sie habe sich sofort beschämt gefühlt, so Rose. Alle Tänzer in der Show würden wegen ihrer Schönheit bejubelt, sagte Rose: "Und ich, und mein Körper, meine Hüften, mein Hintern, meine Brüste sind ihr unangenehm."

I'm team @amberrose ✊ #teamSpicySalsa http://www.ew.com/article/2016/09/28/dwts-season-23-maks-blog-amber-perseverance-booty-routine Ein von @maksimc gepostetes Foto am 28. Sep 2016 um 19:16 Uhr

Roses Tanzpartner Chmerkovskiy solidarisierte sich auf Instagram mit seiner Kollegin: "Ich gehöre zum Team Amber Rose", schrieb er. Die kritisierte Jurorin will aber alles gar nicht so gemeint haben: "Mein 'unangenehm'-Kommentar bezog sich auf die Tatsache, dass ich mehr von dem Auftritt erwartet habe", sagte Hough dem Portal "E! News". "Wenn jemand einen solch heißen, sexy Tanz ohne die notwendige Dosis Energie aufführt, dann kann es unangenehm sein, sich das anzuschauen."

Models, die nicht dem bislang gängigen Schönheitsideal entsprechen, haben in den vergangenen Jahren immer wieder Aufsehen erregt und die Debatte über Schönheitsideale vorangetrieben. Erst vor einigen Monaten etwa feierte eines der weltweit erfolgreichsten XXL-Models den größten Erfolg ihrer Karriere: Zum ersten Mal schaffte es Ashley Graham auf das Cover der "Sports Illustrated" - und das als Plus-Size-Model mit Kleidergröße 44.