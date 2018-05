Schauspielerin America Ferrera "Wenn 2 zu 3 werden"

Ein kleiner Fuß in Nahaufnahme, direkt daneben zwei größere - mit diesem Foto hat US-Schauspielerin America Ferrera die Geburt ihres Sohnes bekannt gegeben. Die 32-Jährige veröffentlichte das Bild auf ihrem Twitter- und Instagramaccount, dazu schrieb sie: "Wenn 2 zu 3 werden... Willkommen, Sebastian Piers Williams - alias Baz!" Mutter, Vater und Baby seien glücklich, gesund und total ineinander verliebt.

When 2 become 3...

Welcome Sebastian Piers Williams - aka Baz! We are happy, healthy and totally in love! @rpierswilliams pic.twitter.com/ltWcgPDfw9 — America Ferrera (@AmericaFerrera) 29. Mai 2018

Ferrera und ihr Ehemann, der Schauspieler Ryan Piers Williams, hatten am Neujahrstag verkündet, dass sie ihr erstes Kind erwarten. Das Paar ist seit 2011 verheiratet. Die beiden hatten sich als Studenten an der University of Southern California kennengelernt, als er sie in einem Studentenfilm besetzte.

Berühmt wurde Ferrera in der Rolle des gutherzigen Mauerblümchens in der TV-Serie "Ugly Betty" - die deutsche Version hieß "Verliebt in Berlin". Im Mai 2014 sorgte Ferrera unfreiwillig für Schlagzeilen: Damals war ein Mann bei den Filmfestspielen in Cannes auf den roten Teppich gestürmt und unter das ausladende Kleid der Schauspielerin geschlüpft.