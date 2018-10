Heidi Klum bei Gala in Los Angeles Solo-Auftritt

Auf der Gala der US-Aidshilfe amfAR im Mai richteten sich alle Augen auf Heidi Klum: Zum ersten Mal trat sie in Cannes öffentlich mit ihrem neuen Freund Tom Kaulitz auf. Fünf Monate später war das Model wieder bei der Wohltätigkeitsorganisation zu Gast. In Los Angeles posierte sie alleine für die Fotografen - wie viele andere Stars aus der Musik-, Film- und Modewelt auch.

Klum erschien in einer roten Robe mit prachtvollen Ärmeln erschien, Sängerin Katy Perry zeigte sich in einem hellblauen Kleid geschmückt mit großen Federn. Ganz in Gelb präsentierte sich Rumer Willis, die Tochter von Bruce Willis und Demi Moore.

Auch Hollywoodstars wie Orlando Bloom oder Robert Pattinonson folgten der Einladung. Sänger Robin Thicke wurde von seiner schwangeren Freundin April Love Geary begleitet. Das Paar erwartet sein zweites Kind.

Jedes Jahr veranstaltet amfAR Benefizgalas, um Geld für die Bekämpfung von Aids zu sammeln. Die Organisation besteht seit 1983.