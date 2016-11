Amy Adams über ihre Karriere Rote Tolle, tolle Rolle

Der Modefotograf Thomas Knights, selber rothaarig, hat mal gesagt, das Image rothaariger Männer sei grottig und müsse sich dringend ändern. In Hollywood finde man so gut wie keinen positiven rothaarigen Mann. Frauen dieser Haarfarbe gälten hingegen als Sexsymbole, daher seien rote Haarfärbemittel für Frauen so gefragt.

Schauspielerin Amy Adams hat diese Verhältnisse in Hollywood nun indirekt bestätigt. Ihre Chancen auf neue Rollen hätten sich deutlich erhöht, seit sie ihre ohnehin rötlich blonden Haaren rot gefärbt habe, erzählte die 42-Jährige laut "People" bei einer Veranstaltung am Mittwoch in New York.

Auf einmal habe sie ungewöhnliche und lustige Rollen angeboten bekommen statt immer nur für den Part der flirtenden, einfältigen Figur vorzusprechen, sagte Adams. "Das war großartig, das gefiel mir." Es sei faszinierend gewesen zu sehen, wie ein einzelnes Element die Wahrnehmung der Leute so verändert habe. "Das half mir sehr, sogar vor der Kamera."

Schon 2012 hatte Adams "Backstage" erzählt, warum sie 2004 für die TV-Serie "Dr. Vegas" ihre Haare rot färbte. "Ich spielte eine Krankenschwester und die wunderschöne blonde Sarah Lancaster eine Dealerin im Casino", erinnerte sich Adams. "Ich stand in einem Raum mit ihr, als es hieß: 'Eine von beiden wird ihre Haarfarbe ändern müssen.' Sie war braungebrannt mit tollen grünen Augen und blonder Mähne. Ich sah sie an und dann mich, blass mit Sommersprossen, und dachte: 'Wer von uns beiden wohl die Haare rot färben wird!'"