Amy Schumer Bescherung für Papa

Amy Schumer war zwölf, als ihr Vater Gordon an Multipler Sklerose erkrankte. Er betrieb ein Geschäft für Kindermöbel, die Mutter arbeitete als Therapeutin. Und die Krankheit war für die Familie ein trauriger Einschnitt.

Der Vater verlor das Geschäft - und musste auch seinen Bauernhof verkaufen, auf dessen Gelände die kleine Amy stets herumgetollt war. Das schreibt Amy Schumer, als Komikerin inzwischen zum Star geworden, nun mehr als 20 Jahre später bei Instagram. Verbunden mit einer frohen Botschaft für ihren schwer kranken Papa.

Video from the farm when I was running away in the cornfield and my dad was taunting me because I wanted him to come with me. We lost the farm when we lost everything else. But today I got to buy it back for him. Ein von @amyschumer gepostetes Video am 19. Dez 2016 um 13:42 Uhr

Wenige Tage vor Weihnachten veröffentlichte die 35-Jährige ein Video mit einem rührenden Begleittext. Das Video zeigt die kleine Amy in einem Kornfeld auf dem Bauernhof. "Wir verloren den Hof, als wir alles verloren. Aber heute habe ich ihn für meinen Vater zurückgekauft."

Es ist ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk, über das sie ihren Vater auch prompt in Kenntnis setzte. Gordon Schumer lebt inzwischen in einer Einrichtung für betreutes Wohnen, wie "Us Magazine" schreibt. Wie teuer der Bauernhof war, und in welchem Jahr das Video aufgenommen wurde, teilte Amy Schumer nicht mit.

Sie hatte 2013 erstmals über die Krankheit ihres Vaters gesprochen. Damals sagte sie in einer "Morning Show": "Es ist die schmerzhafteste Sache der Welt, zu sehen, wie die Person abbaut, die du unglaublich liebst."