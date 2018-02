Amy Schumers Hochzeitwunsch Keine Geschenke

Amy Schumer im weißen Kleid, Händchen haltend mit Chris Fischer im schwarzen Anzug, dazu nur ein Wort "Yup" - das Posting auf dem Instagram-Profil der US-Komikerin ist eindeutig: Die 36-Jährige ist frisch verheiratet.

Yup Ein von @ amyschumer geteilter Beitrag am Feb 15, 2018 um 8:53 PST

Mehrere US-Medien, unter anderem "People" und "US Weekly" berichteten, das Paar hätte sich am Dienstag in Malibu das Ja-Wort gegeben, nur wenige Tage nachdem Schumer ihre Beziehung mit dem Koch öffentlich gemacht hatte - ebenfalls auf Instagram. Offenbar will sie nun Spekulationen über Gründe für die schnelle Hochzeit unterbinden: "Nein ich bin nicht schwanger", schrieb sie in einem weiteren Instagram-Posting.

No gifts but consider a donation to @everytown Ein von @ amyschumer geteilter Beitrag am Feb 15, 2018 um 9:21 PST

Außerdem verbindet Schumer die Nachricht von ihrer Hochzeit mit einem Thema, das ihr sehr am Herzen liegt - und traurige Aktualität hat: Sie wolle keine Geschenke, stattdessen sollten ihre Fans doch lieber an die Nichtregierungsorganisation "Everytown for Gun Safety" spenden, die sich für striktere Waffengesetzte in den USA einsetzt. Am Tag nach Schumers Hochzeit starben an einer Schule in Parkland Florida 17 Menschen bei einem Amoklauf.

Das politische Engagement der Komikerin geht auf einen tödlichen Angriff im Sommer zurück 2015 zurück. Damals erschoss ein Mann in einem Kino in Louisiana mehrere Personen. Es lief Schumers Film "Trainwreck". Auch kurz nach ihrer Hochzeit war Schumer offenbar in Gedanken bei den damaligen und heutigen Opfern: "Ich habe gestern viel an Mayce und Jillian gedacht und sende all denen Liebe, die von Waffengewalt betroffen waren."