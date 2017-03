Amy Schumer "In Hollywoods Augen bin ich sehr fett"

Bösartige Kommentare zu ihrem Körper sind für Amy Schumer wahrlich nichts Neues. Als die 35-Jährige Ende vergangenen Jahres verkündete, die Mattel-Puppe Barbie in einer Verfilmung zu spielen, hagelte es Boshaftes zu ihrem Aussehen. Doch die Komikerin ließ sich nicht unterkriegen und bot ihren Kritikern die Stirn.

"In Hollywoods Augen bin ich sehr fett", sagt Schumer laut dem "People"-Magazin in ihrem neuen Programm "The Leather Special". Zu Beginn ihrer Karriere habe vor einem Dreh jemand zu ihr gesagt: "Weißt du Amy, kein Druck, aber wenn du mehr als 63 Kilo wiegst, tut das den Leuten in den Augen weh." Sie habe sich davon beeindrucken lassen und abgenommen.

Das Resultat habe ihr aber überhaupt nicht gefallen. "Dünn sehe ich sehr dämlich aus", sagt Schumer. "Mein blöder Kopf bleibt gleich groß, aber mein Körper verkümmert und ich sehe aus wie eine Thanks-Giving-Aufblasfigur von Tonya Harding."

Nach dem Ende der Dreharbeiten habe sie sich an dem schlechten Ratgeber gerächt, indem sie sich ihre verlorenen Pfunde wieder angefuttert habe. "Ich machte mir Sorgen, weil ich es nicht aus dem Kopf bekam - all die Dinge im Fernsehen und in Filmen, in Magazinen und dem Internet", sagt Schumer. "All die Frauen sind nur schöne kleine Skelette mit Titten."

Sie habe sich gefragt, ob Männer sich auch nach ihren Gewichtsschwankungen noch zu ihr hingezogen fühlen würden. Heute fühle sie sich wieder stark, gesund und sexy mit ihrer Figur, denn sie habe gemerkt: "Es interessiert sie nicht."