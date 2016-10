Amy Schumers "Formation"-Parodie Neuer Streich, neuer Ärger

Eine Waldlichtung, von Sonnenstrahlen geflutet. Zwei blonde Frauen lassen die Hüften kreisen, bewegen ihre Lippen synchron zur Musik. Der Anblick ist ungewohnt, denn der Song "Formation" ist weltbekannt und stammt eigentlich von Beyoncé.

Hier tanzt jedoch US-Komikerin Amy Schumer gemeinsam mit ihrer Kollegin Wanda Sykes und den Schauspielerinnen Goldie Hawn und Joan Cusack. Der Clip ist eine Parodie von Beyoncés ikonisches Video, indem sie Polizeigewalt und Rassismus in den USA anprangert.

Es zeigt die Sängerin auf dem Dach eines Polizeiautos der Stadt New Orleans, das Auto versinkt in Flutwasser. Zudem ist ein schwarzes Kind mit Kapuzenpulli vor Polizisten zu sehen, ebenso eine Graffiti-Aufschrift an einer Wand: "Stop Shooting US" ("Hört auf, auf uns zu schießen".

Amy Schumers Formation-Parodie

Viele Internetnutzer finden die Parodie so gar nicht lustig. Auf YouTube hat das Video fast dreimal so viele negative Bewertungen wie positive. Die Autorin und Aktivistin Feminista Jones kritisierte Schumer und rief den Hashtag "#AmySchumerGottaGoParty" ("Amy-Schumer-muss-weg-Party") ins Leben. Im Song ginge es ersichtlich um schwarze Frauen, so die Kritik von Jones.

I quit life pic.twitter.com/aCA2fXyuxu — I Will Block Ya Mama (@FeministaJones) 23. Oktober 2016

Inzwischen hat sich auch Schumer geäußert - und zwar ziemlich entwaffnend. Auf Instagram nannte sie ihr Video eine "Hommage" und bedankte sich bei Tidal. Der Streamingdienst hatte das Video veröffentlicht. Zwei der Miteigentümer von Tidal: Beyoncé und ihr Ehemann Jay Z.