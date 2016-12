Amy Schumers Barbie-Film "Meine tiefste Verbundenheit gilt den Trollen"

Zumindest diese Gemeinsamkeit haben Amy Schumer und Barbie: Beide haben ebenso innige Fans wie erbitterte Gegner. Ansonsten ist die emanzipierte US-Komikerin, die dem Schönheitsideal der Spielzeugpuppe nicht wirklich entspricht, eher eine Anti-Barbie. Umso überraschender war vor wenigen Tagen die Nachricht, dass die 35-Jährige als Hauptdarstellerin für einen Barbie-Film im Gespräch ist.

Die Reaktionen auf diese Nachricht waren, nun ja, vielfältig: Abgesehen von vielen zustimmenden Kommentaren erhielt die 35-Jährige auch üble Anfeindungen. Wie der britische "Guardian" berichtet, schrieb etwa ein Autor des Blogs "Barstool Sports", Barbie sei die Definition der Perfektion: "Mattel ruiniert komplett sein Image, indem es Amy Schumer Barbie sein lässt."

Schumer reagierte nun auf Kommentare wie diesen, und zwar bemerkenswert gelassen: Sie nehme das nicht als Kritik an ihrer Figur wahr, da ihre Figur nicht zu kritisieren sei, schrieb sie auf Instagram: "Wenn ich in den Spiegel schaue, weiß ich, wer ich bin."

An ihre Kritisierter adressiert schrieb Schumer: "Danke an alle für die netten Worte und die Unterstützung. Und nochmals: Meine tiefste Verbundenheit gilt all den Trollen, die mehr leiden als wir jemals nachvollziehen können." Sie danke ihnen vor allem, weil sie ihr die Entscheidung, ob sie an dem Film mitmachen werde, sehr erleichtern würden - das soll wohl in etwa heißen: Jetzt mach ich es erst recht!

In der Debatte geht es um einen für 2018 geplanten Film über die Geschichte der Barbie, der an Schumers Charakter angepasst werden soll. In einer Glitzer-Barbie-Welt soll die Protagonistin erkennen, dass das Umfeld nicht zu ihr passt. So soll Barbie ihre Individualität und ihr Leben in der echten Welt schätzen lernen.

In dem von den Produzenten Walter F. Parkes, Laurie MacDonald und Amy Pascal für Sony angestoßenen Projekt geht es laut einem Bericht des "Hollywood Reporter" um Schönheit, Identität und Feminismus. Der Barbie-Hersteller Mattel stimmte dem Filmprojekt demnach bereits zu. Der Konzern setzt jährlich etwa drei Milliarden Dollar mit den Puppen um.

Seit 1959 gehört Barbie zur Standardausstattung vieler Kinderzimmer. Die Produzenten der Puppe stehen seit Langem in der Kritik, weil sie ein sexistisches Frauenbild transportierten. Würde ein Mensch tatsächlich über die Körperproportionen einer Barbiepuppe verfügen, könnte er laut "Guardian" zudem weder auf zwei Beinen gehen noch den Kopf heben.