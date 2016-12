Geplanter Film mit Amy Schumer In a Barbie World

US-Komikerin Amy Schumer parodierte Beyoncés "Formation"-Clip, kritisierte den künftigen US-Präsidenten Trump und kämpfte für Frauenrechte. Und nun das: Für eine Verfilmung der Geschichte der Barbie-Puppe ist die 35-Jährige als Hauptdarstellerin und Drehbuchautorin im Gespräch. Die Anti-Barbie als Barbie?

Wie der "Hollywood Reporter" berichtete, solle der für 2018 geplante Barbie-Film an Schumers Charakter angepasst werden. In einer Glitzer-Barbie-Welt solle Schumer als Hauptdarstellerin erkennen, dass das Umfeld nicht zu ihr passt. So solle Barbie in dem Streifen ihre Individualität und ihr Leben in der echten Welt schätzen lernen.

In dem von den Produzenten Walter F. Parkes, Laurie MacDonald und Amy Pascal für Sony angestoßenen Projekt geht es laut dem Bericht um Schönheit, Identität und Feminismus. Ob Schumer, die 2015 mit dem Film "Dating Queen" weltweit bekannt wurde, in die Filmpläne bereits eingewilligt hat, ist nicht bekannt.

Auch am von Hilary Winston entworfenen Drehbuch seien Schumer und ihre Schwester Kim Caramele beteiligt, berichtete "Deadline". Der Barbie-Hersteller Mattel stimmte dem Filmprojekt demnach bereits zu. Der Spielzeugriese setze jährlich etwa drei Milliarden Dollar mit den Puppen um.

Seit 1959 gehört Barbie zur Standardausstattung vieler Kinderzimmer. Die Puppe wird wegen eines angeblich transportierten sexistischen Frauenbildes immer wieder auch kritisiert. Vor dem nun geplanten Film hatte es bereits zahlreiche Zeichentrickstreifen zu Barbies Leben gegeben.