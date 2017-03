Amy Schumer Barbie ist zu busy

Es wäre eine humorvolle Attacke gegen den globalen Schlankheitswahn und schräge Schönheitsideale gewesen: Amy Schumer, die US-Komikerin ohne Wespentaille, in einem Film über Barbie. Und zwar in der Hauptrolle.

Doch der Plan, der Ende des vergangenen Jahres publik geworden war, ist nun Geschichte. "Leider kann ich mich wegen Termin-Konflikten nicht als Barbie verpflichten", schrieb Schumer in einem Statement, aus dem mehrere US-Medien zitieren. "Ich bin am Boden zerstört, freue mich aber darauf, Barbie auf der großen Leinwand zu sehen."

Die Schauspielerin sollte in dem teilweise animierten Film die Figur der Kultpuppe spielen, die nach ihrem Rauswurf aus Barbieland in der wahren Welt landet. Dort kommt sie dem Branchendienst "Deadline" zufolge zu dem Schluss, dass Perfektion aus dem Inneren komme. In dem Film, der im Sommer nächsten Jahres in die Kinos kommen soll, geht es den Machern zufolge um Schönheit, Feminismus und Identität.

Als Schumer im vergangenen Dezember für die Rolle ausgesucht worden war, hagelte es in sozialen Netzwerken hässliche Kommentare, Tenor: Die Figur der 35-Jährigen passe nicht zu den vermeintlich perfekten Maßen der Spielzeugpuppe. "Es ist diese Art von Reaktion, die dir klarmacht, dass etwas mit unserer Kultur nicht stimmt", schrieb Schumer damals auf Instagram. "Wenn ich in den Spiegel schaue, weiß ich, wer ich bin. Ich bin eine tolle Freundin, Schwester, Tochter und Partnerin."

Wenig später äußerte sich Schumer erneut bissig zu dem Thema. "In Hollywoods Augen bin ich sehr fett", sagte sie in ihrem Programm "The Leather Special". Zu Beginn ihrer Karriere habe vor einem Dreh jemand zu ihr gesagt: "Weißt du Amy, kein Druck, aber wenn du mehr als 63 Kilo wiegst, tut das den Leuten in den Augen weh." Sie habe sich davon beeindrucken lassen und abgenommen.

Das Resultat habe ihr jedoch nicht gefallen. "Dünn sehe ich sehr dämlich aus", so Schumer. Nach dem Ende der Dreharbeiten habe sie sich ihre verlorenen Pfunde also wieder angefuttert. "Ich machte mir Sorgen, weil ich es nicht aus dem Kopf bekam - all die Dinge im Fernsehen und in Filmen, in Magazinen und dem Internet", sagt Schumer. "All die Frauen sind nur schöne kleine Skelette mit Titten."