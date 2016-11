Anastacia über ihre Brust-Amputation "Meine Narben sind ein Teil von mir"

Es ist schon drei Jahre her, doch dieses Thema wird Anastacia wohl noch ein Leben lang beschäftigen: Im Oktober 2013 wurde bekannt, dass die US-Sängerin sich im Kampf gegen den Krebs beide Brüste hatte amputieren lassen. Jetzt hat die 48-Jährige erstmals ihre Narben gezeigt - auf dem Cover des "Faul"-Magazins.

Bislang habe sie gezögert, mit solchen Bildern an die Öffentlichkeit zu gehen, sagte sie im Interview. "Ich bin nervös, wenn es darum geht, sie Leuten zu zeigen, wirklich. Aber ich möchte an den Strand gehen können ohne dass ausgerechnet so die ersten Bilder von meinem Körper entstehen, die ich nicht selbst so gewollt habe."

Sie wolle sich beim nächsten Strandspaziergang frei fühlen in dem Wissen, dass es nun bereits Fotos von ihren Narben gebe. "Ich kann am Strand sein", so die Musikerin, "und muss mir keine Sorgen darüber machen, was andere Leute denken." Wenn demnächst Paparazzi Fotos von ihr schössen, ließe sie das nun kalt: "Das macht mir keine Angst, denn meine Narben sind ein Teil von mir."

Im Sommer 2013 hatte Anastacia den Kampf gegen ihre Krebserkrankung gewonnen - und sich damals vergleichsweise knapp über die Amputation geäußert: "Es war eine intensive Erfahrung, aber ich fühle mich gut und bin bereit, das nächste Kapitel zu beginnen", teilte sie damals mit. Zehn Jahre zuvor war bei ihr bereits einmal Brustkrebs diagnostiziert worden.

Anastacia war nicht die erste Prominente, die sich wegen der Krankheit zur Amputation entschied. Zuvor hatte Hollywood-Star Angelina Jolie mit dieser Entscheidung bereits Schlagzeilen gemacht - ihre Entscheidung war allerdings präventiv, aus Angst vor einem möglichen späteren Krebsleiden.

In einem Beitrag für die "New York Times" hatte die Schauspielerin damals geschrieben, dass sie wegen eines Gendefekts anfällig für eine Krebserkrankung sei. Mit dem Artikel hatte Jolie eine Welle der Sympathie sowie Diskussionen zu dem Thema losgetreten.