Foto-Projekt mit Hunden und Kindern "Wenn sie jemanden lieben, dann für immer"

Hunde können für Kinder tolle Spielkameraden sein - auch wenn sie manchmal fast doppelt so groß sind. Ein ungarischer Hirtenhund tollt ausgelassen im Schnee herum, eine Gruppe Leonberger macht es sich am Strand bequem, eine deutsche Dogge hebt die Pfote, als wolle sie einem kleinen Mädchen den Kopf tätscheln - all diese Momente der Vertrautheit zwischen klein und groß hat der Fotograf Andy Seliverstoff festgehalten.

Über vier Monate hat der 58-Jährige die unterschiedlichen Spielpartner abgelichtet, vor allem in Sankt Petersburg. Die Bilder zeigen große Hunde mit sanftem Gemüt.

"Größte Freude und gegenseitiges Vertrauen" der Porträtierten sei spürbar, sagt Seliverstoff. Dass die Fotos auch in den sozialen Medien so gut ankommen, damit habe er nicht gerechnet. Inzwischen hat der 58-Jährige auf Instagram mehr als 42.000 Fans.

SPIEGEL ONLINE: Was sind die Herausforderungen der Hundefotografie?

Seliverstoff: Ein erfahrener Landschafts- oder Porträtfotograf ist nicht automatisch auch ein guter Hundefotograf. Häufig behandeln Fotografen Hunde wie Requisiten, nicht wie gleichwertige Teilnehmer in einer Szene. Erfahrung im Umgang und im Arbeiten mit Tieren ist die Grundvoraussetzung.

SPIEGEL ONLINE: Und diese Erfahrung haben Sie?

Seliverstoff: Ja, denn es gab immer Hunde in meinem Leben. Schon als ich ein Kind war, hatten wir einen Hund in der Familie. Und dann kam noch Nayda zu uns: Ein Schulfreund hatte seine Eltern mit dem Welpen überraschen wollen, doch die waren nicht erfreut. Er brachte den Mischlingshund zu meiner Familie, weil er wusste, dass wir tierfreundlich sind. Er bat uns, auf Nayda aufzupassen, bis er seine Eltern überredet habe. Dazu kam es nie. Nayda hat dann fast 17 Jahre bei uns gelebt.

SPIEGEL ONLINE: Sie sind also mit einem Hund aufgewachsen. Was können Kinder von Hunden lernen?

Seliverstoff: Aufrichtigkeit. Hunde sind offen, sie können nicht lügen oder Menschen etwas vormachen. Wenn sie jemanden lieben, dann für immer.

SPIEGEL ONLINE: Nun haben Sie einen ganzen Bildband mit Fotos von Kindern und Hunden gefüllt. Was möchten Sie mit den Fotografien ausdrücken?

Seliverstoff: Das Zärtliche und die Freude in der Interaktion von Kindern und Hunden stehen im Vordergrund. Kinder haben eine absolut direkte, ehrliche Art, auf die Tiere zuzugehen. Und das versuche ich zu transportieren.

ANZEIGE Little Kids and Their Big Dogs:

Andy Seliverstoff Bildband, englische Originalausgabe Revodana Publishing, 134 Seiten, ab 57,49 Euro

SPIEGEL ONLINE: Woher kommt die Vorliebe für große Hunde?

Seliverstoff: Ich habe seit mehr als 25 Jahren große Hunde. Das sind für mich keine Haustiere, sondern mit ihren einzigartigen Eigenschaften und auch mit ihren Launen vollwertige Familienmitglieder. Meine Frau und ich haben uns 1990 den Bernhardiner Benjamin geholt. Groß, warm und kuschelig war er - und auch im Alter vom Charakter her wie ein Welpe. Ich denke noch sehr oft an ihn. Dann habe ich Deutsche Doggen für mich entdeckt. Sie berühren mich, ich liebe es, sie zu fotografieren.