Klatsch und Knatsch Familienangelegenheiten

In Angelina Jolies neuem Film wird es politisch: "First They Killed My Father" handelt vom Aufstieg des verbrecherischen Regimes der Roten Khmer in Kambodscha. Die New-York-Premiere ebendieses Films war hingegen eine Familienangelegenheit: Zur Erstaufführung im Big Apple brachte Jolie ihre sechs Kinder mit.

Zwei von ihnen wirkten sogar an der Produktion des Films mit: Der 13-jährige Pax war Set-Fotograf. Maddox, 16, der in Kambodscha geboren und 2001 von Jolie und ihrem Ex-Mann Billy Bob Thornton adoptiert wurde, war als Executive Producer beteiligt.

Nur Stunden zuvor war die Schauspielerin von Uno-Generalsekretär António Guterres empfangen worden. Das Gespräch der beiden fand im Uno-Hauptgebäude in Manhattan hinter verschlossenen Türen statt.

Die Schauspielerin hatte laut einer Uno-Sprecherin um das Treffen gebeten. Guterres schätze die Arbeit von Jolie als Sonderbeauftragte des Uno-Flüchtlingswerks. Bei dem Gespräch sollte es um "globale Flüchtlingsfragen" wie die Krisen in Syrien und Myanmar gehen.

Jolie war nicht der einzige Star, der sich einer Krise annahm: Bruce Willis, Gwen Stefani, Justin Bieber, George Clooney, Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Al Pacino, Julia Roberts, Leonardo DiCaprio, Tom Hanks - sie alle sammelten in einer Spenden-Show Gelder für die Betroffenen der Wirbelstürme "Harvey" und "Irma". Insgesamt kamen bei der TV-Show am Dienstag 44 Millionen Dollar zusammen.

So! Viele! Stars! Oh, da ist ja Bruce Willis! Und Steve Buscemi! Und Al Pacino! Die drei Schauspieler halfen bei einer Spenden-Show, Geld für die Betroffenen der Wirbelstürme "Harvey" und "Irma" zu sammeln. Justin Bieber kam mit neuer Brille, himmelblauem Stirnband und neu gewonnenem Glauben. Hier neben ihm: Oprah Winfrey und Sofia Vergara. Eine Reihe weiter hinten hängt unter anderem Adam Sandler am Hörer. Stevie Wonder spielte "Lean on me" - und teilte gegen Trump aus. Selfie mit Superstars: Der Schauspieler Erick McCormack mit George Clooney und Julia Roberts. Der Auflauf gleicht einer Oscarverleihung: Auch Leonardo DiCaprio war da, um Spendenanrufe entgegenzunehmen. Matthew McConaughey half ebenfalls mit. Justin Timberlake war auch dabei. Insgesamt kamen 44 Millionen Dollar an Spenden zusammen. Wer Glück hatte, konnte auch mit Oscargewinnerin Reese Witherspoon telefonieren. "Django Unchained"-Schauspielerin Kerry Washington und Comedian David Spade machten ein Selfie mit Billy Crystal. Jamie Foxx zeigte dem "30 Rock"-Schauspieler Tracy Morgan... ja, was eigentlich?

Auch Beyoncé half bei der Spendenshow "Telethon" mit. Ihre Heimatstadt Houston wurde während Hurrikan "Harvey" durch enorme Regenmengen überflutet. Die Sängerin packte bei der Hilfe auch selbst mit an. Ein Foto, das die Sängerin auf Instagram postete, zeigt sie beim Verteilen von Essen an Bedürftige.

Ein Beitrag geteilt von Beyoncé (@beyonce) am 9. Sep 2017 um 21:52 Uhr

Beyoncés Tochter Blue Ivy, ihre Mutter Tina und ihre ehemalige Destiny's-Child-Bandkollegin Michelle Williams halfen ebenfalls mit, wie die Zeitung "The Telegraph" berichtete. In einem weiteren Post bedankte sich Beyoncé bei allen Menschen, die ihre Hilfsaktion "BeyGood" mit Spenden und Hilfe vor Ort unterstützt hatten.

"BeyGood" Beyoncé hat bei einer Hilfsaktion für die Opfer von Hurrikan "Harvey" in ihrer Heimatstadt Houston selbst mit angepackt. In einem weiteren Post bedankte sich Beyoncé bei allen Menschen, die ihre Hilfsaktion "BeyGood" mit Spenden und Hilfe vor Ort unterstützt hatten. Der Name der Aktion ist eine Anspielung: "Queen Bey" ist ein Spitzname Beyoncés. Die mehrfache Grammy-Gewinnerin ist die wohl bekannteste Tochter der texanischen Millionenstadt. Am Dienstag will Beyoncé mit Stars weitere Unterstützung für die Opfer sichern. Einer von ihnen: George Clooney. Auch Schauspielerin Reese Witherspoon wird sich an der Aktion "Hand in Hand" beteiligen. Während des Sturms hatten Prominente wie Rapper Drake Hilfe angekündigt. Auch Comedian Kevin Hart kündigte eine Spende an. Tropensturm "Harvey" hatte in großen Teilen Houstons Verwüstung hinterlassen. Die Katastrophenschutzbehörde FEMA teilte mit, dass mehr als 440.000 Menschen Anträge auf Nothilfe gestellt hätten. Anträge über 79 Millionen Dollar seien bereits genehmigt.

Weniger wohltätig dafür mitunter fast schmerzhaft bonbonfarbend war die Welt in dieser Woche auf der Fashion Week in New York. Dort präsentierte Rihanna ihre Fenty-for-Puma-Kollektion. Und die ist ziemlich pink. Die Models gaben sich aggressiv und patzig, die Klamotte hingegen war überaus handzahm, weil tragbar und Mainstream-kompatibel. Sportmode für Fitnessstudio und Strand, cool, unaufgeregt und praktisch. Rihanna mimte trotzdem den abgefuckten Rockstar. Im jägergrünen Outfit und Overknee-Lederstiefeln ließ sie sich auf einem Motorrad hineinfahren und gestikulierte ausgelassen.

Rihanna, sportlich Ein Model provoziert bei der Präsentation der Fenty-For-Puma-Kollektion auf der New York Fashion Week. Sängerin Rihanna präsentierte ihre vierte Kollektion für den Sportartikelhersteller Puma. Farblich kommen Frühling und Sommer 2018 Blau, Pink und Rot daher ... ... lässig und cool, aber auch sehr sexy. Bei der Bademode wurde unschuldiges Weiß mit aufreizenden Ausblicken kombiniert. Rihanna kam im jägergrünen Outfit und Overknee-Lederstiefeln auf einem Motorrad hineingefahren und mimte den abgefuckten Rockstar. Es gab auch hochgeschlossene Entwürfe wie diesen. Außerdem sportiven Mainstream. Starfotograf Mario Testino posierte mit dem Model Caroline de Maigret. Auch Rapper Ty Dolla Sign war gekommen, um sich Rihannas Show anzusehen. Schauspielerin Whoopi Goldberg kam mit ihrer Tochter Jerzy und lobte Rihanna: "Ich bin wirklich stolz auf sie. Ich finde, sie ist wundervoll." Auch Plus-Size-Model Ashley Graham ließ sich die Show nicht entgehen. Die Entwürfe wurden von Frauen und wenigen Männern präsentiert - Sportmode für Fitness und Strand, cool, unaufgeregt und praktisch.

Selena Gomez geht offen mit ihrer Lupus-Erkrankung um. Wegen der chronisch-entzündlichen Krankheit brauchte die Sängerin nun eine Nierentransplantation - und unterrichtete ihre Fans per Instagram über den Eingriff. Auf dem Foto-Portal zeigte sie ein Bild aus dem Krankenhaus und bedankte sich bei ihrer Freundin Francia Raisa, die ihr das Organ gespendet hat. "Das ultimative Geschenk und Opfer", schrieb Gomez. "Ich liebe dich so sehr, meine Schwester".

Familiär wurde es auch bei Halle Berry. Die Schauspielerin spielt in ihrem neuen Film "Kings" eine Mutter, die während der Unruhen 1992 in Los Angeles versucht, ihre acht Kinder in Sicherheit zu bringen. Bei der Rolle habe sie sehr von ihren Erfahrungen als Mutter profitiert, sagte Berry: "Es gibt viele Szenen, deren Gefühle ich selbst schon hundert Mal durchlebt habe."