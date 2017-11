Klatsch und Knatsch Frauen zwischen Glück und Leid

Sie ist eine der größten Sportlerinnen aller Zeiten, er ein erfolgreicher Internetunternehmer: Tennisstar Serena Williams hat in New Orleans Alexis Ohanian geheiratet, den Mitgründer des Onlinedienstes Reddit.

Um Neugierige von der Feier im Contemporary Arts Center der Jazz-Metropole fernzuhalten, wurde eigens ein ganzer Häuserblock abgeriegelt. Das Brautpaar hatte im Vorfeld keine Details der Feier bekannt gegeben, laut Klatschportal "ETonline" stand sie unter dem Motto "Die Schöne und das Biest". Bei der Ankunft am Contemporary Arts Center wurden unter anderen Pop-Diva Beyoncé, "Vogue"-Herausgeberin Anna Wintour, Reality-Starlet Kim Kardashian und Schauspielerin Eva Longoria gesichtet.

Williams und der 34-jährige Ohanian hatten im vergangenen Dezember ihre Verlobung bekannt gegeben. Anfang September brachte Williams das erste gemeinsame Kind des Paares zur Welt, die kleine Alexis Olympia.

Bei einem Ex von Serena Williams gab es hingegen Stunk: Der kanadische Rapper Drake hat ein Konzert unterbrochen, um einen Mann im Publikum davon abzuhalten, Frauen zu belästigen. Auf einem bei Instagram veröffentlichten Video ist zu sehen, wie Drake am vorderen Bühnenrand seinen Song "Know Yourself" rappt, bevor er die Musik plötzlich stoppen lässt.

An einen Konzertbesucher gerichtet sagte er wütend: "Wenn du nicht aufhörst, Frauen zu begrapschen, komme ich runter und mache dich fertig!" Das Publikum bejubelte die Ansage des Rappers. Laut US-Sender NBC knöpfte sich Drake den Gast bei einem Auftritt im Nachtklub Marquee im australischen Sydney vor - während Drakes "Boy Meets World"-Tour.

Nicht nur Drake setzte sich in der vergangenen Woche gegen sexuelle Übergriffe ein. Auch für Angelina Jolie sind Frauenrechte ein wichtiges Thema. Bei einer Konferenz im kanadischen Vancouver rief sie Uno-Friedenstruppen auf, sich stärker dafür einzusetzen, sie zu verhindern und zu bestrafen, wie der britische "Guardian" berichtete.

Der Hollywoodstar bezeichnete sexuelle Gewalt als eine Waffe: "Sie ist billiger als eine Kugel und hat anhaltende Konsequenzen, die sich mit widerlicher Vorhersehbarkeit entfalten" - diese Aspekte würden sie auf grausame Art effektiv machen.

Aktueller Anlass für ihre Rede war die Situation der weiblichen Rohingya. Fast jede Frau, die aus Burma in eine der Notunterkünfte nach Bangladesch geflohen sei, hat laut Uno sexuelle Gewalt erfahren. "Das hat nichts mit Sex zu tun. Es hat nur mit Machtmissbrauch zu tun. Das ist kriminelles Verhalten", sagte Jolie.

Das Thema Gewalt gegen Frauen spielte auch bei den "Women of the Year Awards" des Magazins "Glamour" eine Rolle. Die Gala fand dieses Jahr im Kings Theatre im New Yorker Bezirk Brooklyn statt. Mit dabei waren auch Nicole Kidman und ihr Ehemann Keith Urban.

Auf der Bühne hielt Preisträgerin Kidman später eine Rede über Gewalt gegen Frauen. Es sei unfassbar wichtig, ihnen zu helfen. "Sie müssen das Gefühl bekommen, dass sie nicht alleine sind und dass es Hilfe gibt." In der TV-Serie "Big Little Lies" spielte Kidman jüngst eine Ehefrau, die von ihrem Mann misshandelt wird.

Weniger ernst. Am Mittwoch nahm der Pontifex ein in den Vatikanfarben Weiß und Gelb lackiertes Lamborghini-Unikat in Empfang.

Nach Angaben des Vatikan wird Franziskus jedoch auch künftig weiter aus dem eher bodenständigen Papamobil den Gläubigen zuwinken und nicht mit dem sündhaft teuren PS-Boliden vom Typ "Huracán" über den Petersplatz düsen. Die rund 200.000 Euro teure Luxuskarosse werde zugunsten von vier Wohltätigkeitsprojekten versteigert.

Keinen Sportwagen, aber doch Grund zur Freude gab es für Blake Shelton: "Euch gehen wohl die Leute aus", scherzte der Countrysänger, als er erfuhr, dass die Zeitschrift "People" ihn gerade zum "Sexiest Man Alive" gekürt hatte. Dem Vernehmen nach findet sich der 41-Jährige etwas zu moppelig für die Rolle.

"Ich war mein Leben lang hässlich", heißt es in einem Statement Sheltons. "Wenn ich ein Jahr lang sexy sein kann, dann mach ich das!" Auf Twitter lässt sich das Thema auf jeden Fall endlos ausschlachten. "Ich habe mir gerade einen Drink gemacht ... einen sexy Drink", postete Shelton. "Ich habe gerade Schluckauf ... und er hört sich so sexy an."

Auszeichnungen gibt es auch für deutsche Spitzenrestaurants. Der renommierte "Guide Michelin" schmückt in seiner neuen Deutschland-Ausgabe für das kommende Jahr 300 Restaurants mit Sternen - so viele wie nie zuvor.

Besonders ehrten die Tester des Hotel- und Restaurantführers den Münchner Koch Jan Hartwig, dessen Küche im "Atelier" des Hotels "Bayerischer Hof" einen dritten Stern erhielt und damit in die Liga von bundesweit nur elf Spitzenlokalen der höchsten Güteklasse aufsteigt. "So etwas kann man nicht erwarten," sagte Hartwig, "ich bin total zufrieden."